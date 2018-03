Hernando (PP) cuestiona que el PNV se resista a apoyar unos PGE que llevan el AVE hasta Bilbao

27/03/2018 - 14:20

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que "no entiende" que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no vaya a aprobar unos presupuestos que permitiría que el AVE llegara a Bilbao.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"No entiendo al PNV que diga que mientras este 155 no va a aprobar las partidas -los PGE- que van a permitir que el AVE llegue a Bilbao pasando por Vitoria alcanzando San Sebastián", ha dicho Hernando en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press.

En su opinión, lo que se necesita es "diálogo" porque estos presupuestos "son buenos para el país". Además, ha criticado la postura del PSOE por rechazar los presupuestos sin ni siquiera conocerlos y acusando a los socialistas de "negarse a debatir".

"No entiendo que haya formaciones políticas que sin conocer los presupuestos vayan a votar 'no'. No entiendo que el PSOE este atrincherado en el 'no es no' y que se niegue a debatir sobre unos presupuestos", ha destacado el portavoz del Partido Popular.