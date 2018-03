El PSOE reafirma su no a los presupuestos pese a que las pensiones suban hasta el 3%

Madrid, 27 mar (EFE).- El PSOE ha reafirmado hoy que votará no al proyecto de ley de presupuestos, aprobado en Consejo de Ministros, pese a la subida anunciada de hasta el 3 por ciento de las pensiones mínimas y no contributivas, incremento que los socialistas consideran "positivo pero insuficiente".

Así lo ha confirmado en rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal, el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, quien ha señalado que este giro del Gobierno demuestra que sí había dinero y lo que faltaba era voluntad política y ha exigido al Ejecutivo que lo convierta en regla, "que no se haga de manera excepcional" este año.

"Hagan que los pensionistas españoles mantengan las pensiones años tras año con una revalorización en torno al IPC", ha subrayado.

No obstante y pese a esta crítica, Escudero ha comentado que si finalmente es cierto que 7,2 millones de pensionistas tienen en 2018 una subida de las pensiones por encima del 2 por ciento sería un "triunfo" que se merecen "porque se lo han currado".

Para justificar el 'no' socialista a las cuentas públicas, Escudero ha argumentado que los presupuestos presentados por el Gobierno "no son redistributivos", consagran los bajos salarios para los jóvenes y no benefician a todo el mundo, pero, además, las bases de crecimiento son "las de toda la vida, las de carril" y aquí ha apostado por una economía más productiva, que dé oportunidades.

Así ha criticado que frente a un crecimiento del 2,7 por ciento de la economía española ese año, el gasto social sólo aumentará el 1,1 por ciento, es decir, "tres veces menos" y la productividad sólo subirá un 0,2 por ciento.

Esto, a su juicio, consagra una reducción paulatina del gasto hasta que sea el 38 por ciento de la economía "y deja a España como estaba, como el país más desigual de la Unión Europea".

Escudero ha apelado a situar la productividad "en el corazón mismo de la economía" para crecer con bases sólidas y calidad y caminando hacia una "transición ecológica de la economía".

Por todo ello, ha reiterado que el PSOE no está de acuerdo con los presupuestos y así lo manifestarán cuando se presente la enmienda a la totalidad, momento en el que también plantearán su propia alternativa presupuestaria.