Martínez-Almeida dice que Carmena vive "ajena" a lo que sucede en la ciudad

Madrid, 28 mar (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado hoy que la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, viva "ajena" a lo que sucede en la ciudad y que no haya cesado a la concejala Rommy Arce como tampoco lo hizo con otros investigados por la Justicia.

En una entrevista en es.radio, Martínez-Almeida ha lamentado que acerca de los hechos sucedidos el pasado día 15, cuando la muerte de un joven senegalés generó disturbios graves, el Ayuntamiento no haya ofrecido "ninguna explicación" a los grupos ni haya tomado medidas contra la edil Arce.

Rommy Arce, edil por ahora Madrid, ha sido citada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de incitación al odio, por los mensajes de Twitter en los que criticaba la "xenofobia institucional" y las "persecuciones policiales".

Martínez-Almeida ha recordado los casos de otros miembros del Gobierno de Carmena investigados, como la portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, el ex delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato o la ex responsable de Cultira Celia Mayer, investigados por la Jusitcia pero a los que Carmena no cesó.

El portavoz del PP ha asegurado que Carmena "se desentiende" de estos asuntos, que sufre el "síndrome de Cibeles", "aislada en una burbuja y ajena a lo que está pasando".

Y ha criticado su anuncio de que visitará Lavapiés con los 'manteros' sin tener en cuenta a los "policías municipales calumniados", a los vecinos ni a los comerciantes.

Martínez-Almeida ha recordado también sobre los sucesos de Lavapiés que el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha reconocido que conocía la información de lo que sucedía en el barrio pero que no la divulgó porque podía alarmar a la población, y ha considerado que eso fue un "secuestro" de la información.

Los sucesos de Lavapiés, con graves destrozos, se sucedieron después del fallecimiento de un 'mantero' senegalés (Mame Mbaye) que cayó al suelo -víctima de un infarto- después de ser perseguido por la Policía.

Con respecto a la caída de árboles en el Retiro, uno de los cuales mató este sábado a un niño en este parque, José Luis Martínez-Almeida ha reiterado que el PP pedirá explicaciones acerca del motivo por el cual fue abierto el retiro el sábado cuando había caído dos árboles esa misma noche y otros diez en los días anteriores.

El portavoz considera que las explicaciones ofrecidas al este respecto por la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, no han sido "satisfactorias ni completas" y que eso se lo preguntarán en el pleno, así como la forma y el tiempo de evacuación del parque.