Inscritos de Podemos Euskadi apoyan presentarse en coalición con otras fuerzas y que su nombre aparezca en candidaturas

28/03/2018 - 14:06

La militancia de Podemos Euskadi ha decidido aprobar en todos losterritorios históricos y en todos los municipios vascos presentarsebajo una marca común que "identifique claramente a Podemos", y ha votado afirmativamente también coaligarse con "otras fuerzas del cambio", con el objetivo de "ganar" ayuntamientos y diputaciones.

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El 90,75% de los inscritos que han participado en la consulta hanrefrendado la propuesta del partido morado. La participación enEuskadi ha sido del 30,2% entre los inscritos activos, por encima delas últimas consultas realizadas. En el ámbito estatal han participado untotal de 76.511 inscritos, lo que supone el 46,65% de los inscritos activos de la formación.

Según el secretario de organización de Podemos Euskadi,Yahcov Ruíz, en Euskadi, donde ya se cuenta con la experiencia de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, "nos toca ponernos a trabajar para concretar la mejor manera de aplicar esta decisión y extender la marca en cada municipio, siempre atendiendo a la situación y características de cada localidad".

"Hoy hemos dado un gran paso, pero quedan muchos. Seguimostrabajando para lograr los mejores resultados en las importantescitas de 2019", ha añadido Ruíz

En cuanto a la consulta para las Juntas Generales, en Álava se ha emitido 365 votos (93,11% sí y 6,8% no); en Gipuzkoa han sido 822 los votos (92,38% sí y 6,62% no); y en Bizkaia se han contabilizado 1.731 votos (92,34% sí y 7,66% no). En cuanto a la consulta en los municipios, todos han aprobado la consulta, tras emitirse un total de 2.899 votos (90,58% sí y 9,42% no).