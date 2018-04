Roldán (Cs) afirma que Torrent tiene "la llave para proponer un candidato que no esté imputado"

31/03/2018 - 13:33

Asegura que solo se están proponiendo candidatos que no reúnen las condiciones para serlo

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La diputada de Cs Lorena Roldán ha afirmado este sábado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, es "quien tiene la llave para proponer un candidato que no esté imputado" y que todavía hay margen para buscar un aspirante a la presidencia de la Generalitat que, en sus palabras, respete la legalidad y esté dispuesto a hablar de los problemas de los catalanes y dejar de lado el 'procés'.

En declaraciones a los periodistas, Roldán ha asegurado que el Parlament está cerrado desde julio y que "únicamente se está abriendo para celebrar plenos de no investidura porque los candidatos que se están proponiendo no reúnen las condiciones para serlo", lo que, a su juicio, pone en evidencia que los partidos independentistas no tienen intención de formar gobierno y salir de esta situación.

"Que reconozcan que esto no es un problema entre catalanes y españoles, sino entre los propios catalanes", ha aseverado Roldán.

Asimismo, no ha querido valorar el tuit del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el que ha dicho que no claudicará ni renunciará, pero ha asegurado que Puigdemont sabe que no volverá a ser presidente "como también los saben en su partido y los partidos independentistas".

En relación a la multa de 300 euros que el PSOE ha impuesto a Montilla y Antich por no votar el 155, ha dicho que "es una muestra más de que el partido socialista no tiene un proyecto para toda España" y que van diciendo una cosa diferente según el lugar en el que se encuentren.

Preguntada sobre la convocatoria de los Comités de Defensa de la República (CDR) para no pagar los peajes como protesta por la situación política actual, ha acusado a los partidos independentistas de propiciar situaciones tensas, de ruptura de la sociedad y de confrontación.