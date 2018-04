ETA destaca el "sacrificio" de su militancia en una declaración de Aberri Eguna "especial" porque acaba su "debate"

1/04/2018 - 10:35

Lamenta que sus "intentos de abrir un nuevo ciclo" se hayan visto "obstaculizados" por España y Francia

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

ETA ha dedicado su declaración de Aberri Eguna al "sacrificio" de su militancia en una declaración "especial", debido al "proceso de debate" en su seno, "que está a punto de concluir". Además, lamenta que sus "intentos de abrir un nuevo ciclo" se hayan visto "obstaculizados" por los Gobiernos de España y Francia.

Coincidiendo con la celebración del Aberri Eguna, ETA ha remitido una declaración al diario Gara, en la que resalta el "sacrificio" de su militancia en la lucha y el "compromiso" con el cambio de estrategia. "A todos les debemos haber llegado hasta aquí y el esfuerzo por abrir las puertas de la libertad", afirma.

Tras señalar que el Aberri Eguna es este año "especial debido al proceso de debate que está a punto de concluir", ETA glosa el "esfuerzo" y la "generosidad" de su militancia en estos 60 años, reconocimiento que entiende como "una necesidad que no ha hecho sino fortalecerse con la muerte de Xabier Rey".

La declaración destaca el "dolor" que ha provocado su fallecimiento en la cárcel de Puerto-III, denuncia la política penitenciaria y afirma que "su recuerdo nos dará fuerza para hacer frente a la injusticia y para conseguir la libertad".

"El sacrificio de los y las militantes ha sido impresionante, y tan fuerte como abundante. Nuestro mayor homenaje a los compañeros caídos en la lucha. Txabi Etxebarrieta fue el primer gudari de ETA que murió en enfrentamiento con las fuerzas policiales. Xabier Rey ha sido el último, a causa de la criminal política carcelaria", recoge en su declaración.

ETA afirma que tienen "en la mente y en el corazón a todos los caídos en la lucha, y también a quienes se han ido en silencio, militantes que han trabajado en muchos ámbitos y espacios". "Lo hicieron con humildad y de modo responsable. Ya no están con nosotros. No hemos podido reconocerlos públicamente como miembros de ETA para no perjudicar nada ni dañar a nadie, pero han sido imprescindibles tanto para la organización como para el proceso de liberación y para el movimiento popular", añade.

Según la banda terrorista, "quienes han sufrido cárcel o exilio, y quienes todavía los padecen", son "la señal más clara del compromiso con Euskal Herria". "Hombres y mujeres que han estado dispuestas a dar todo por amor al pueblo", destaca.

"RECONOCIMIENTO"

ETA recuerda que "han sido miles y miles los ciudadanos y ciudadanas vascas que han estado en ETA o con ETA, luchadores surgidos del pueblo", y afirma que "a todos debemos haber llegado hasta aquí". "A todos debemos el esfuerzo hecho por abrir la puerta de la libertad. De aquí en adelante también seguirán trabajando y luchando por la libertad de Euskal Herria. Vaya para todos el reconocimiento de Euskadi Ta Askatasuna", manifiesta.

Por otro lado, ETA recalca que "nació para hacer frente a la opresión" y teniendo como meta "la libertad de Euskal Herria". Tras la muerte de Franco, indica que "se vio abocada a seguir luchando" contra "un nuevo intento de "enterrar el proyecto nacional" y denuncia que, desde entonces, los estados "no han hecho posible una solución".

Por ello, lamenta también que "el enfrentamiento ha durado demasiadas décadas" y afirma que "en estos últimos años hemos intentado abrir un nuevo ciclo dejando atrás el anterior". En ese sentido, destaca la "responsabilidad y compromiso que ha tenido la militancia de ETA" en este tránsito "obstaculizado" por los estados y añade que sin su "madurez" hubiera resultado "inviable".

"Una vez más, gracias a la labor de esos militantes se ha podido avanzar en los retos marcados. Es significativo, por ejemplo, el enorme trabajo hecho para culminar el desarme, por encima de todas las trabas y trampas de fuerzas policiales y servicios secretos", concluye.