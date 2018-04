Ruiz Huerta pide analizar con calma los pasos a dar porque no hay atajos al poder

Madrid, 2 abr (EFE).- La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha afirmado que si este miércoles Cristina Cifuentes no aporta pruebas "contundentes" que demuestren que obtuvo su máster de forma legal debe dimitir, y el resto de partidos deberán analizar "cuidadosamente" qué pasos dar "siempre sobre la base de acuerdos programáticos", porque "no se trata de tomar atajos para llegar al poder".

En declaraciones en TVE, Ruiz-Huerta ha confiado en que en el pleno extraordinario de este miércoles la presidenta regional dé explicaciones y aclare la situación, porque hasta ahora "no ha presentado una sola prueba mínimamente convincente" y las informaciones son "cada vez más difíciles de refutar".

Cifuentes debe explicar, por ejemplo, por qué se matriculó en el máster tres meses después de que acabara el plazo (como publica hoy eldiario.es), y si la Universidad amplió el plazo de matrícula para todos los alumnos "o solo para la entonces delegada del Gobierno", y también debe presentar un documento telemático de registro de su trabajo de fin de máster, "no un papelito firmado por tres profesoras y sin sello" oficial.

"Si lamentablemente la presidenta no aclara esta situación, lo primero que hay que hacer es exigir su dimisión, porque no se puede mantener al frente de la Presidencia a una señora que ha cometido un fraude semejante", ha dicho la portavoz de Podemos, que cree que Cifuentes ya no tiene "ninguna credibilidad".

Pero además los grupos de la oposición deberán sentarse "a hablar y ver qué posibilidades" se abren, porque solo queda un año para las elecciones autonómicas y tanto un cambio de Gobierno a través de una moción de censura como unas elecciones anticipadas solo durarían un año.

"Hay que valorar las posibilidades, ver qué es mejor para la ciudadanía y para los intereses programáticos", ha apuntado, antes de señalar que Podemos no ha hablado con el PSOE sobre una posible moción de censura, porque hasta ahora las conversaciones han versado sobre cómo lograr que Cifuentes compareciera en un pleno extraordinario.

Para Ruiz-Huerta el hecho de que otro miembro del PP, como el consejero de Presidencia Ángel Garrido, sustituya a Cifuentes al frente del Gobierno "no resuelve el problema", porque el PP "es un partido estructuralmente corrupto", sus políticas son "dañinas para la región" y su proyecto "está agotado".

Y Cifuentes, ha seguido diciendo, se está "descomponiendo" como "un azucarillo que se disuelve en el café", ya que se había construido una imagen "regeneradora y moderna" pero se ha demostrado que "en el fondo era el continuismo".

No obstante, ha insistido en que aunque el objetivo es echar al PP, "hay que pensar muy despacio" cómo hacerlo "para no dar un paso en falso".

"Hay que pactar, tendremos que pensarlo cuidadosamente entre los tres (Podemos, PSOE y Cs) y siempre sobre la base de acuerdos programáticos, con políticas que no sean contrarias a los principios de Podemos, no se trata de tomar atajos para llegar al poder", ha apuntado.

Respecto a si se presentará a las primarias para ser candidata de Podemos a la Comunidad, Ruiz-Huerta ha admitido que le gustaría, pero los "deseos individuales son lo menos relevante", y hará lo que acuerde el grupo de personas con los que se presente.

Ha subrayado, en este sentido, que las primarias no deben ser un mero trámite para elegir al candidato designado desde instancias superiores del partido, sino que debe configurarse una candidatura en la que se integre a todos, y no en la que la lista ganadora "se lo lleve todo, porque eso no refleja la pluralidad".

Por otro lado, sobre las encuestas que vaticinan la victoria de Cs, ha lamentado que el "recambio de la derecha" esté ahí esperando a tomar el relevo con políticas "muy similares" a las del PP, aunque ha recordado que en otras elecciones los sondeos han dado resultados "hinchados" para la formación de Albert Rivera y luego no se han cumplido.