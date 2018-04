El Defensor del Pueblo no recurrirá al Constitucional el Cupo vasco, aunque admite dudas sobre cómo se calcula

2/04/2018 - 15:22

El Defensor del Pueblo no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley que regula el Cupo vasco, tal y como le habían solicitado el ex diputado vasco de UPyD Gorka Maneiro y otras dos personas, al entender que la información que le han aportado no es suficiente para acudir al alto tribunal contra la norma aprobada en noviembre por las Cortes. Sí admite el Defensor que puede faltar transparencia sobre cómo se calcula y generar por tanto dudas.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado Maneiro en declaraciones a Europa Press, después de que la institución haya respondido este lunes a la petición que le hizo como presidente y portavoz de la Plataforma Ahora, junto a Alain Cuenca, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación, y Víctor Gómez Frías, militante del PSOE.

Los tres habían solicitado al Defensor del Pueblo sendas peticiones para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Cupo Vasco y han recibido hoy la respuesta. "No nos sorprende", ha explicado Maneiro, "sospechábamos que iba a ser así porque el Concierto vasco y el Convenio navarro están blindados no por la Constitución sino por el PP, el PSOE, el PNV y sus ramificaciones".

El portavoz de Ahora ha explicado que el Defensor admite en la respuesta que les ha dado que puede faltar transparencia en el método por el que se calcula el Cupo, una cuantía que Euskadi paga al Estado y que en teoría equivale al coste de las competencias que éste ejerce en aquella comunidad.

En su opinión, el problema de fondo es la actitud de los grandes partidos de defensa de un sistema de "privilegios" por el que "los ciudadanos más pobres financian a los más ricos". Maneiro ha anunciado la creación junto a otros colectivos y organizaciones de una mesa que profundice y trabaje en la igualdad frente al régimen foral.

Este martes se presentará en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno; se conocerán así las cifras que prevé ingresar el Gobierno tanto por el Cupo vasco como por el Convenio Económico navarro que acaba de renovar con ambas comunidades autónomas.

Aunque en ambos casos existe un año base, que se toma como punto de partida, el cálculo del pago varía de un año para otro porque a esa cifra inicial se le aplican ajustes por impuestos, inversiones y otros conceptos pactados entre los dos gobiernos cuando negocian las leyes. Los Presupuestos sólo recogen el resultado final.

En el caso navarro, el año base es 2015 y el pago para ese ejercicio se ha fijado en 510 millones anuales; en el caso del Cupo, son 1.300 millones anuales como cifra base para el quinquenio 2017-2021.