El PP insta a Colau a preocuparse de los "asediados" en Barcelona en 2018

Madrid, 2 abr (EFE).- El PP en el Ayuntamiento de Madrid ha instado hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a preocuparse por los "asediados" en su ciudad en 2018 por defender la Constitución, la ley y a España, frente a los que alientan la división, el enfrentamiento, la ilegalidad y la ruptura del orden constitucional.

De esta forma, el portavoz del PP en el Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido a la participación de la alcaldesa de Barcelona mañana en la presentación de la exposición "No pasarán. Madrid 1936. 16 días", que recuerda a los madrileños que en noviembre de 1936 lucharon contra las tropas sublevadas, al mando del general Francisco Franco, contra el Gobierno republicano.

En la muestra se exhibe uno de los diez carteles originales que el Ayuntamiento de Barcelona ha donado al de Madrid, en los cuales se refleja la solidaridad del pueblo catalán con la población madrileña asediada.

Para Martínez-Almeida, el Ayuntamiento de la capital no debería dar ninguna cobertura institucional a la presencia de Ada Colau en Madrid porque es una persona que se ha significado "por su apoyo sin reservas al proceso independentista ilegal en Cataluña, a los políticos presos, que no a los presos políticos, y al señor Carles Puigdemont".

El portavoz del PP ha indicado que Colau debería mostrar su solidaridad con todos aquellos que están represaliados y asediados por los comités de defensa de la república, con violencia tanto física como verbal.

Ha invitado a la alcaldesa de Barcelona a solidarizarse con el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que se ha visto asediado y acosado en Cataluña, donde reside, así como su mujer y sus hijos, que se han tenido que trasladar a vivir a Madrid.

"Basta de hipocresías" por parte de Manuela Carmena y Ada Colau, ha reclamado el portavoz del PP, quien ha animado a la alcaldesa de Barcelona a quedarse en su ciudad y pedir perdón a todos los que están siendo asediados por el independentismo ilegal catalán, en vez de viajar a Madrid a "hacer numeritos de solidaridad" que los madrileños no quieren, ni aceptan, ni reconocen.

Ha considerado la exposición es "absolutamente improcedente", porque, a su juicio, "no aporta nada a la reconciliación entre españoles, solo busca la división y no ha sido organizada por el comisionado de memoria histórica", el órgano "neutral e independiente" encargado de velar por la aplicación de las políticas de memoria histórica "al margen de cuestiones partidistas".

Martínez-Almeida ha censurado que el organizador de la exposición sea el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, "que está reprobado por el pleno municipal, que tiene un retrato de Lenin en su despacho, que no vota a favor de la liberación de Leopoldo López y que se ausenta de los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco".

Desde su punto de vista, "la exposición busca el enfrentamiento y no la reconciliación, busca la división y no la unión y busca reabrir heridas y no cerrar definitivamente las heridas".

Para ofrecer una visión global de la Guerra Civil, la muestra que abarca del 7 al 23 de noviembre de 1936 también debería hacer referencia a las 8.000 personas que fueron asesinadas en la ciudad de Madrid y que están en las fosas de Paracuellos de Jarama, ha apuntado.

Sin embargo, ha agregado, esto desmentiría el discurso que tanto les gusta a Mauricio Valiente y a Manuela Carmena de que fue una guerra de buenos contra malos y de inocentes contra culpables.