El PPC llevará al TC el voto delegado de Puigdemont si Mesa no lo reconsidera

Barcelona, 3 abr (EFE).- El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciado hoy que su formación presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por "vulneración" de sus derechos como diputados, si la Mesa del Parlament no reconsidera la aceptación del voto delegado de Carles Puigdemont.

"Desde el PPC tenemos muy claro que no seremos cómplices de una patada a la democracia ni nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se vulneran nuestros derechos como diputados", ha sostenido en rueda de prensa tras la reunión de la dirección de su partido.

Antes de presentar el recurso ante el TC, los cuatro diputados del PPC pedirán a la Mesa que reconsidere la decisión aceptar la delegación de voto para Puigdemont, acordada hoy por la Mesa con el apoyo de JxCat y ERC, pero, previendo que no prospere, García Albiol ya ha avanzado que recurrirán al alto tribunal.

"Es una nueva provocación. Son ganas de seguir en el conflicto, porque en enero hubo un auto del TC" en el que se especificaron los supuestos en que podría haber una delegación del voto por parte de los diputados", ha apuntado, y ha añadido que no se contempla la situación en la que se encuentra Puigdemont, del que ha dicho que "no podrá delegar el voto porque la democracia no lo permite".

Ha arremetido contra los soberanistas por la decisión de la Mesa de admitir la delegación de voto de Puigdemont: "Nos parece que los partidos independentistas, en lugar de rectificar y analizar que no se puede seguir en la situación de bloqueo ni provocar un choque con el Estado y el Gobierno, se están dedicando a tomar medidas que saben que lo único que generarán es más tensión", ha remachado.

"Carles Puigdemont todavía no está a disposición de la justicia española, sigue siendo un prófugo de la justicia. No parece razonable ni serio que el Parlament autorice a un prófugo a votar", ha considerado, y ha agregado que la decisión de la Fiscalía alemana de solicitar la extradición de Puigdemont es "una buena noticia" porque es un paso más para que "comparezca ante la justicia".