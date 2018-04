Robles cree que Cifuentes debería dimitir si no aclara dudas sobre su máster

Madrid, 3 abr (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha subrayado hoy que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no esclarece rápidamente las dudas sobre su máster, "lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública".

Robles ha acusado a Cifuentes de ampararse "en la oscuridad" para no explicar lo ocurrido con las calificaciones de su máster y ha recordado que en la Unión Europea hay precedentes de dimisión de dirigentes políticos cuando ha habido "sombras" sobre sus expedientes académicos.

"Lo que es exigible a cualquier político en activo es responsabilidad, transparencia y dar explicaciones sobre aquellas cuestiones que surgen a la luz pública", ha recalcado Robles.

Ha apuntado que si Cifuentes no las ha dado hasta ahora es porque "no hay nada que explicar" sobre las noticias publicadas en torno a sus notas supuestamente manipuladas que, para el PSOE, merecen "toda la credibilidad", dado que están "absolutamente detalladas".

Robles ha recalcado que cada día que pasa en silencio, la presidenta madrileña genera aún más las dudas sobre su formación y su expediente académico, y ha añadido que en política "a veces no es tan importante el estar diciendo la verdad o no, que lo es, como el no generar dudas".

Por eso, ha insistido en la necesidad de que "esta situación de duda tenga un rápido esclarecimiento porque cuando uno no es capaz de dar explicaciones y ser transparente, lo mejor que puede hacer es dimitir y retirarse de la vida pública".