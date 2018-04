El alcalde de Fuenlabrada pide por tercera vez una reunión con Cifuentes

Fuenlabrada, 3 abr (EFE).- El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), que asumió el cargo el pasado mes de febrero, ha anunciado hoy que ha enviado una tercera carta a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para solicitarle, de manera "urgente", una reunión para trasladarle sus "reivindicaciones".

Ayala ha señalado que, en vista de que ni con su primera misiva -enviada el pasado 6 de febrero- ni con su segunda carta -el 5 marzo- ha conseguido el propósito de fijar una cita para celebrar la reunión solicitada, ha decidido trasladar nuevamente a Cifuentes la necesidad reunirse "dentro de la normalidad institucional".

"Me sorprende que una presidenta de la Comunidad de Madrid, a día de hoy, esté en otros líos que tiene -en referencia a las posibles irregularidades en la consecución de un Máster- y no tenga tiempo para recibir al alcalde de una ciudad de más de 200.000 habitantes", ha insistido el regidor socialista.

En este sentido, el alcalde de Fuenlabrada, cuya ciudad alberga uno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos, ha mostrado "su preocupación" por que dicho centro se vea envuelto en este asunto, aunque ha reiterado que "hay que ser prudentes" y esperar hasta las explicaciones que pueda dar la presidenta regional mañana.

"Cuanto más habla ella de la cuestión más dudas genera entre los que estamos deseando saber, no ya si tiene un Máster o no, sino el hecho de cómo consiguen algunas personas el título", ha añadido Ayala, quien cree que de no aclararse este asunto "habría causas más que justificadas para sacar adelante una moción de censura".

Por el momento, el regidor socialista ha dicho seguir esperando su reunión con la presidenta para desde "la lealtad institucional", reclamarle con "firmeza" algunas de las cuestiones que tiene pendientes la Comunidad de Madrid con el municipio como el nuevo Centro de Salud o el colegio de El Vivero.

En materia de infraestructuras, el alcalde apuntaba en su primera carta enviada a Cifuentes la necesidad de mejoras en los accesos a la M-506 como en los enlaces con los nuevos barrios o con Parque Miraflores, así como actuaciones para eliminar puntos negros en esta vía, como es el caso del nudo de las piscinas.

También le recordaba entonces que "llevan años reivindicando la apertura de la estación ciega de Metrosur de El Vivero" y le reprobaba que la Comunidad de Madrid "haya reducido en un 25 % sus aportaciones al presupuesto municipal desde 2013 en materias como Bienestar Social, Igualdad, Educación, Seguridad o Empleo".