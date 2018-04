Cs: Podemos defiende la ocupación, la ley de la selva y la patada en la puerta

Madrid, 3 abr (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, ha afirmado hoy que "Podemos defiende la ocupación, la ley de la selva y la patada en la puerta" en la ciudad de Madrid.

Villacís se ha referido en una rueda de prensa al manifiesto firmado por ediles críticos del Gobierno de Manuela Carmena como Rommy Arce, Pablo Galcerán o Montserrat Galcerán en el que piden al Ejecutivo del que forman parte que no desahucie a familias que residen en viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Este manifiesto denuncia que la EMVS ha emprendido desde hace dos semanas "una deriva" que "indigna", la desahuciar a familias que viven en inmuebles de alquiler social de esta empresa municipal y cuyas condiciones, asegura el escrito, son "especialmente duras" por su vulnerabilidad.

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño ha recordado que la EMVS tiene 20.000 solicitantes de vivienda y cuenta con un reglamento que contempla "unos requerimientos mínimos", como la necesidad de "guardar la buena convivencia".

Ha puesto como ejemplo el "drama" de una mujer con tres hijos en una situación de vulnerabilidad a la que le ocuparon la casa dos días antes de resultar adjudicataria de una vivienda.

"Nadie habla del adjudicatario de una vivienda que está en una situación de vulnerabilidad, que se ha apuntado a la lista y ha esperado pacientemente, pero alguien hacer valer como mejor derecho el de pegarle una patada en la puerta", ha indicado Villacís.

En la ciudad de Madrid, "Podemos defiende la ocupación, la ley de la selva, la patada en la puerta y al final está quitando derechos a la gente que hace las cosas bien", ha resaltado.

La portavoz de la formación naranja ha defendido "paradójicamente" los desahucios promovidos por la EMVS, al tiempo que ha lamentado que el Ayuntamiento de Madrid esté gobernado por "una jaula de grillos, una plataforma de seis partidos, que tienen naturaleza de oposición y que están constantemente haciéndose la oposición a sí mismos".

"No podemos nunca más ser presos de la servidumbre de una plataforma o jaula de grillos o grupúsculo o no sé cómo llamarlo, que está conformado por seis partidos, que se llevan mal entre ellos. Esto no puede gobernar Madrid. Esto no se puede volver a repetir. Están lastrando la capital. Lo estamos viendo todos los días", ha señalado.

A su juicio, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene más oposición dentro de su grupo que fuera, hay mas partidos dentro de Ahora Madrid que fuera, la situación es "insostenible".