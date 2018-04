La CUP aplaude la delegación de voto de Puigdemont y se solidariza con los CDR

Barcelona, 3 abr (EFE).- El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha aplaudido hoy que la Mesa del Parlament haya aceptado la delegación de voto del expresidente Carles Puigdemont, preso en Alemania, y ha manifestado solidaridad con los Comités de Defensa de la República (CDR), a los que cree que se les está "criminalizando".

En una rueda de prensa en el Parlament, el diputado ha valorado la decisión de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament, formada por JxCat y ERC, de aceptar la delegación de voto de Puigdemont, a pesar de la advertencia verbal de los letrados de la Cámara, que han avisado de que esta decisión podría colisionar con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional.

No obstante, para Aragonés no se trata de un "ejercicio de ruptura ni de desobediencia", sino que lo que hacen JxCat y ERC es "cumplir la legalidad", ya que considera que la legislación vigente avala que los presos puedan delegar su voto, como ya autorizó el Tribunal Supremo en el caso de los encarcelados en España.

Así, pese a que no haya habido a su juicio "desobediencia" de la Mesa, Aragonés ha aplaudido la decisión de JxCat y ERC porque considera que se estaban "limitando los derechos políticos" de Puigdemont.

En todo caso, ese gesto no ha modificado la posición de la CUP, que mantiene la abstención de sus cuatro diputados respecto a cualquier candidato a la investidura que no sea Puigdemont, según ha recalcado Aragonés, que ha explicado que en los últimos días no han celebrado reuniones con JxCat y ERC, ni están previstas próximamente.

El diputado ha puntualizado que podrían modificar su abstención si les convence el programa que presente el nuevo candidato o candidata, siempre que sea una apuesta por la república.

Asimismo, ha denunciado que "la represión del Estado español continua a través fiscalía alemana" en el caso de Puigdemont, y ha calificado de "auténtica aberración jurídica" la acusación de rebelión, ya que considera que la "única violencia" fue la que ejercieron las fuerzas de seguridad el 1 de octubre.

También ha negado violencia de los CDR, a los que ha trasladado su solidaridad ante la "campaña de criminalización absoluta por parte de algunos medios de comunicación que apuntan y la fiscalía dispara".

Después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya mostrado la determinación de combatir las conductas de los CDR "con todos los medios policiales y judiciales", Aragonés ha considerado que se está "quebrantando el Estado de derecho" si el jefe del Ejecutivo habla de la actuación judicial.

El parlamentario de la CUP ha admitido que no le "sorprende" que el PSC califique las actuaciones del CDR como "actos insurreccionales", como lo hizo el secretario de Organización, Salvador Illa.