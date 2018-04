El PSOE ve el gasto presupuestado una "trampa" y los ingresos sobrestimados

Madrid, 3 abr (EFE).- El PSOE considera que la previsión de gasto social que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 es una "trampa" porque en su mayoría no se ejecutará y cree que los ingresos están sobrestimados ligeramente según la estimación de crecimiento del PIB que ha hecho el Gobierno.

El equipo económico socialista ha señalado que los presupuestos presentados hoy en el Congreso por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no impulsan un cambio en el modelo productivo y no fomentan la productividad, clave para una economía competitiva.

El responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero, ha destacado que las cuentas no crean nuevas bases de crecimiento y no son redistributivas y ha criticado que el gasto en Educación, políticas activas de empleo e I+D+i sea menor que el crecimiento del PIB nominal, que será del 4,2 %.

Los socialistas consideran que la comparativa de crecimiento de gasto público y de inversión debe realizarse con el crecimiento de la economía que incluye la inflación (PIB nominal), y en este sentido han lamentado que en Educación el gasto aumente el 3 %, 1,2 puntos por debajo de este indicador.

"El presupuesto para becas aumenta en 50 millones. Una cantidad miserable si queremos fomentar el talento en España", ha dicho Escudero, que también ha criticado que la ejecución de gasto en I+D+i descienda de un año para otro, ya que "una cosa es lo presupuestado y otra lo ejecutado".

"Se infla la partida y luego no se presupuesta. Es la técnica del Gobierno", ha aseverado tras explicar que no hay una inversión directa del Estado en investigación y desarrollo sino que son partidas que se hacen a cargo de préstamos que se conceden a las empresas que lo solicitan, y que en muchos casos no llegan a pedirlos.

El portavoz económico del grupo parlamentario socialista, Pedro Saura, también ha lamentado el menor peso que el Gobierno da al gasto social sobre el PIB en los últimos años, que ha pasado de representar el 41 % del PIB a que se sitúe en el 38 % en 2020.

Así la partida a la dependencia, que sube el 3,4 % y de Sanidad, que aumenta el 3,9 %, también crecen por debajo del PIB nominal.

El PSOE también ha criticado que la previsión de ingresos por cotizaciones en 2018 de 114.916 millones sea inferior a los 117.248 millones de 2016 y considera que el déficit de la Seguridad Social puede llegar este año a los 20.000 millones de euros.

Han lamentado que las pensiones se revaloricen el 0,25 % este año y han censurado que el Gobierno "venda como un regalo" el incremento de las pensiones de viudedad cuando tenían que haber subido año a año desde 2011.

El grupo parlamentario socialista ha insistido en que presentará una enmienda a la totalidad a estas cuentas porque "una cosa son pactos de Estado y otra las políticas y los modelos presupuestarios" del PP y del PSOE, que son diferentes.

No obstante, ante el riesgo de que el PNV no apoye al Gobierno en el rechazo a las enmiendas de totalidad que se presenten y los presupuestos sean devueltos, el PSOE ha afirmado que pedirán que "asuman sus responsabilidades" tanto el Gobierno como Ciudadanos.