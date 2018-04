Londres compara la postura rusa sobre Skripal con el veto a las sanciones contra Siria

La Haya, 4 abr (EFE).- El Gobierno británico aseguró hoy que, al igual que ocurrió con las investigaciones en los últimos años sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria, Rusia "no acepta la legitimidad" del trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en el caso del espía Serguéi Skripal.

"Está claro que Rusia nunca aceptará la legitimidad de ninguna investigación sobre el uso de armas químicas a menos que surja una respuesta que le guste. Lo que sucedió en Salisbury el 4 de marzo fue un acto temerario e indiscriminado que amenazó la vida de civiles inocentes", advirtió la representación británica ante la OPAQ desde La Haya.

Según el texto publicado por la embajada de este país en la ciudad holandesa, los británicos afirmaron hoy que existen "paralelismos desafortunados" entre la forma en que Rusia trató a la OPAQ a raíz del uso de armas químicas en Siria y el enfoque que está llevando en la actualidad sobre el envenenamiento de Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Salisbury (Reino Unido).

En 2016, Rusia, gran aliado del régimen de Bashar al Asad, utilizó su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar sanciones contra Siria tras tres ataques con armas químicas contra la población civil.

Durante su intervención en la reunión de emergencia que se está celebrando en la sede de la OPAQ en La Haya, convocada por Rusia, los británicos advirtieron que no aceptarán que Rusia participe en la investigación sobre el ataque en Salisbury.

"Esta reunión (a puerta cerrada) ha sido convocada por Rusia de forma repentina. No vimos sus intenciones. No han tratado de hablar con nosotros antes. No han intentando tenernos en cuenta para la agenda ni la reunión", lamentó la delegación permanente designada por el Gobierno británico en La Haya.

Asimismo, la delegación británica calificó de "desvergonzadas y absurdas" las sugerencias rusas de que "Suecia o EEUU podrían haber llevado a cabo el ataque" o que "el propio Reino Unido atacó a su propia gente para distraerlos del 'brexit", e insistió en que debería empezar a cooperar en la investigación.