Cifuentes: "No me he planteado jamás dimitir"

Madrid, 4 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo por las supuestas irregularidades de su máster y ha subrayado que "en todo momento" ha sentido el apoyo de su partido.

"No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué voy a dimitir si he actuado de manera correcta?", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Madrid tras su comparecencia en un pleno extraordinario para explicar las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes ha insistido en que no tiene "ningún motivo" para renunciar a su cargo de presidenta y ha indicado que seguirá ejerciéndolo "mientras siga teniendo la confianza" de su partido y de los madrileños.

"Lo que he sentido en todo momento el apoyo de mi partido y sigo sintiendo", ha comentado en otro momento de la rueda de prensa, en la que ha dicho que habla "de manera habitual" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Esta rueda de prensa ha sido la primera protagonizada por la presidenta regional después de que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara la primera información sobre el máster, en la que aseguró que Cifuentes había obtenido el título con notas falsificadas.

Preguntada sobre dónde está su trabajo de fin de máster, la presidenta ha comentado que no lo ha "podido encontrar aún" porque ha hecho "tres o cuatro mudanzas" en los últimos años y no descarta "poder encontrarlo", pero no recuerda si lo guardó o no.

"Voy a seguir buscándolo y si el trabajo aparece probablemente lo mostraré (...) confío en que la universidad lo pueda mostrar antes", ha añadido.

Durante la Semana Santa, según ha relatado, ha aprovechado sus "vacaciones" para abrir cajas de las mudanzas que todavía tenía cerradas y "buscar documentación".

Con todo, ha sostenido que no se le puede "exigir" que "aparezca necesariamente" el trabajo de fin de máster y ha indicado que quien "obligación de tenerlo" durante un tiempo es la Universidad Rey Juan Carlos, a quien ya ha autorizado para que lo dé a conocer y lo publique.

Para Cifuentes, su trabajo de fin de máster tiene "una importancia relativa", ya que ha indicado que no es una tesis doctoral, y ha reconocido que no tiene ningún correo electrónico que demuestre su proceso de elaboración.

"Esa cuenta de correo se borró y no he podido recuperar los correos ni acceder a mi cuenta cuando era delegada del Gobierno", ha explicado.

Cifuentes, que se ha mostrado "sorprendida" por la "repercusión mediática" del caso del máster, ha defendido que nunca ha tenido "interés ninguno" en "engordar de manera artificial" su currículum.

Poco después de su intervención, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado que su grupo propondrá ante el Comité Federal del PSOE la presentación de una moción de censura contra ella.

La presidenta ha declarado que no teme "absolutamente nada", tampoco una moción de censura, que cree que es un instrumento de la democracia "completamente lícito".

"Si quieren plantear una moción de censura y un gobierno alternativo no solamente están legitimados para hacerlo, tienen el perfecto derecho político a propiciar ese cambio", ha apuntado.

Ante la pregunta de si las informaciones del máster acabarán con su carrera política, ha dicho que no piensa en este asunto "en términos de rentabilidad" y que no se ha plantado una carrera política "como tal".

"No tengo expectativas de nada, no ahora, no las he tenido nunca", ha asegurado.

Pese a todo, ha reconocido que el "daño moral y reputacional" que ha sufrido tiene "difícil reparación" con "independencia de lo que pueda ocurrir en un futuro".

"No se ha buscado solamente debilitar a un adversario político, se ha buscado destruir a una persona", ha manifestado.

Sobre la posibilidad de que algún miembro del PP haya podido filtrar la información sobre su máster, ha respondido que no tiene "sospechas de nadie" ni le "interesa demasiado saber de dónde viene".

"Supongo que viene de alguien que mucho cariño no me tiene", ha zanjado.