La derecha reivindica su unidad en el primer día de consultas en Italia

Roma, 4 abr (EFE).- La coalición de derechas, formada por Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia, reivindicó hoy su unidad en el primer día de la ronda de consultas para un futuro Gobierno y después de que el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) tendiera la mano a la Liga para liderar el país.

El candidato a primer ministro por el M5S, Luigi Di Maio, lanzó ayer dos propuestas de Gobierno alternativas: un acuerdo con el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que en los últimos días ha dicho que se mantendrá en la oposición, y una segunda opción solo con la Liga Norte (LN), lo que exigiría a su líder, Matteo Salvini, romper la alianza conservadora y dejar atrás a Forza Italia (FI), liderado por Silvio Berlusconi.

Esta coalición conservadora, formada también por Hermanos de Italia, ganó las elecciones generales del 4 de marzo con el 37 % de los apoyos y hoy defendió su unidad.

"Berlusconi y FI, después de la victoria de la coalición de centroderecha en las elecciones políticas, reitera con fuerza la unión de la alianza y la no disponibilidad a cualquier forma de diálogo o hipótesis de gobierno que ponga vetos inaceptables en una democracia", señaló FI en un comunicado.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también de FI, subrayó a los medios que "quien espera una división en el centroderecha verá que no es posible" y calificó este escenario de "sueño irrealizable".

Pero no solo FI ha respondido con una negativa a la propuesta del M5S, sino que también la LN se ha movido por ahora en la misma dirección.

"Es un método equivocado el de di Maio de poner condiciones a diestro y siniestro (...) Estamos dispuestos a dialogar con el M5S, a razonar sobre puntos compatibles en los dos programas, pero hemos sido nosotros los ganadores como coalición de derechas", consideró el portavoz de la LN en la Cámara de los Diputados, Giancarlo Giorgetti.

FI y LN serán recibidos por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, mañana pero ya hoy participó en estas consultas el tercer pilar de esta alianza, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni.

"Nosotros estamos dispuestos a hablar de un gobierno que tenga como líder a un exponente del centroderecha. (...) No vamos a formar parte de un gobierno que no quiera mantener unido al centroderecha. No aceptamos vetos", dijo.

"Es normal que quien ha llegado segundo quiera dividir a quien ha llegado primero, pero no se puede caer en la trampa", añadió, en referencia al M5S que obtuvo un 32,68 % de los votos, frente al 37 % de la coalición conservadora.

Meloni subrayó que el encargo de formar un Ejecutivo debe recaer en Salvini y advirtió de que "frente a los intentos de división es importante dar un signo de unidad".

Sin embargo, adelantó que si los partidos no llegan a acuerdos y se convocan nuevas elecciones, su formación es partidaria de un premio de mayoría para la coalición o la fuerza que supere el 37 % de los sufragios.

Una propuesta que ya ha depositado en la Cámara de los Diputados y que, dijo, se podría aprobar en el Parlamento "en tres horas" y permitiría que el escenario posterior a los comicios no fuera tan fragmentado como el de ahora, en el que ningún partido tiene los apoyos suficientes para gobernar.

En este primer día de conversaciones, Mattarella recibió también al presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, y a la del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, y ambos rechazaron hacer declaraciones después.

Sí compareció ante los medios la líder de +Europa, Emma Bonino, que tras la reunión con Mattarella afirmó que su partido no entrará en el Ejecutivo y que "quien ha ganado las elecciones debe asumir el honor de gobernar el país".

Desde Libres e Iguales (Leu), formado por miembros escindidos del PD por disconformidades con su antiguo secretario general, Matteo Renzi, sí han abierto la puerta a negociar con el M5S siempre y cuando se respeten los puntos esenciales de su programa.

"En nombre de los diputados y senadores de Leu he transmitido la disponibilidad, con sentido de la responsabilidad, de abrir un diálogo con las fuerzas que tienen en sus programas temas para nosotros esenciales", reconoció Pietro Grasso, momentos antes de excluir un diálogo con la derecha.

Las conversaciones concluirán mañana, después de que Mattarella se reúna con miembros del PD, FI, la LN y el M5S.

Si tras dialogar con las distintas fuerzas políticas el presidente de la República considera que ningún candidato está en condiciones de formar un Gobierno y obtener la confianza del Parlamento, podrá convocar una segunda ronda de consultas ya a partir de la próxima semana.