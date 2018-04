La vicepresidenta de FEMP apela a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para apoyar la reinversión del superávit

4/04/2018 - 19:44

La vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha apelado este miércoles a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para apoyar el decreto-ley que permitirá a los Ayuntamientos reinvertir el superávit municipal de 2017.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En el transcurso de la Junta de Gobierno de la institución, Gamarra ha asegurado que es de "vital importancia" que las Cortes ratifiquen esta normativa que "fue apoyada por unanimidad por todos los grupos políticos presentes en la FEMP".

A su juicio, "los grupos parlamentarios deben estar comprometidos con la defensa del interés general de los ciudadanos, ser útiles a la sociedad y, de manera compartida, apostar por respaldar una medida que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy".

"Se trata de una reivindicación municipal que revertirá directamente en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan en las ciudades y pueblos de España", ha recalcado la vicepresidenta.

Por este motivo, Gamarra considera que "no sería bien entendido ni recibido por los ciudadanos" que esta medida "no fuera respaldada por las fuerzas políticas del Parlamento" porque "se trata de inversiones que van a destinarse a mejorar la vida de los ciudadanos".

Asimismo, la alcaldesa de Logroño ha señalado que el contenido del decreto-ley amplía el catálogo de inversiones financieramente sostenibles. Los Ayuntamientos podrán destinar su superávit a ocho posibles servicios públicos, que incluyen desde los incendios a la construcción y funcionamiento de escuelas infantiles pasando por la seguridad, los museos y el patrimonio.

Además ha señalado que, un año más, los gobiernos locales han cerrado sus cuentas con un superávit que representa un 0,59% del PIB, lo que a su juicio "demuestra su absoluto compromiso con la economía de España ya que su buena gestión está permitiendo cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas".

"LAMENTABLE" QUE CABALLERO USE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA HACER POLÍTICA

Por otro lado, Gamarra ha expresado su sorpresa ante las declaraciones efectuadas por el presidente de la institución y alcalde de Vigo, Abel Caballero, al concluir la Junta de Gobierno, en las que ha acusado al Gobierno de incumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En este sentido, ha resaltado que en la sesión celebrada hoy en la Junta de Gobierno no se ha abordado este asunto ya que "no constaba en el orden del día y, por consiguiente, no ha habido ningún acuerdo por parte de los grupos políticos presentes en la reunión".

Es más, la vicepresidenta apunta a que en la Junta de Gobierno Caballero se ha limitado "exclusivamente" a realizar "una valoración personal, pendiente de contrastar, sobre el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO)".

Para Gamarra, resulta "lamentable que Abel Caballero emplee un asunto tan sensible como la violencia de género para hacer política y utilizarlo como arma arrojadiza en contra del Gobierno" por lo que afirma que va a proceder a "pedirle las explicaciones pertinentes en relación a estas sorprendentes declaraciones".