Cifuentes sobre si se siente respaldada por Rajoy: "He sentido y sigo sintiendo en todo momento el apoyo de mi partido"

4/04/2018 - 20:19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles, preguntada por si se siente respaldada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha sentido y sigue sintiéndose apoyada "en todo momento" por el PP, en el marco de la polémica del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en una rueda de prensa posterior al pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid convocado con el único punto del día del máster y en la que ha estado acompañada de todos los miembros de su Gobierno en la Comunidad, que la han respaldado durante toda la tarde.

Preguntada por si ha hablado en las últimas horas con Rajoy, Cifuentes ha indicado que habla "de manera habitual" con él, porque es "lógico" dado que es el presidente de su partido y ella además de ser presidenta autonómica lo es del PP en la Comunidad de Madrid, pero ha añadido que no va a desvelar conversaciones.

"Lo que le digo es que he sentido en todo momento el apoyo de mi partido y lo sigo sintiendo", ha señalado al respecto, sin contar el contenido de estas conversaciones con el presidente del Gobierno.

Sobre de dónde puede venir estos "ataques", Cifuentes ha indicado que no "sospecha" de nadie". "No tengo sospechas y no me interesa demasiado saber de dónde viene, la verdad", ha contestado la presidenta regional, quien ha añadido que "indudablemente" tiene que venir "de alguien que mucho cariño" no la tiene.