Lambán asegura que el proyecto de presupuestos presentado por Rajoy para 2018 es "desalentador" para Aragón

5/04/2018 - 15:51

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado para 2018 es "desalentador" para Aragón. Asimismo, ha vaticinado que el volumen de inversión será "mínimo".

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves durante su visita a la planta de Opel/PSA en el municipio zaragozano de Figueruelas, Lambán ha remarcado que los presupuestos de Rajoy se dividen en "más desalentadores y menos desalentadores".

"El proyecto de presupuesto de este año es un poco menos desalentador que el del año anterior, pero más que el del 2015", ha subrayado. Además, ha indicado que las cuentas que se aprueban en el Congreso se quedan en "papel mojado", puesto que no se ejecuta "ni el 20 por ciento" de lo que se debería en la Comunidad aragonesa.

"Estoy seguro de que este año el volumen de inversión que recibirá Aragón procedente de estos presupuestos será mínimo. Es un pronóstico que ojalá me equivocara, pero me temo que no me equivocaré", ha aseverado.

PARTIDO ZARAGOZA-HUESCA

En otro orden de cosas, preguntado por sus preferencias ante el partido de fútbol Real Zaragoza-Sociedad Deportiva Huesca que se disputará este sábado en La Romareda, no ha querido declararse partidario de ninguno de los dos equipos. "Lo más importante es que al año que viene el derbi aragonés se repetirá, pero en Primera División".