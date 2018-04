La CUP mantiene abstención a Sànchez y solo apoyaría a Puigdemont para un embate

Barcelona, 6 abr (EFE).- El diputado de la CUP Carles Riera ha remarcado hoy que solo darían cuatro votos favorables a un candidato soberanista a la investidura si el aspirante es Carles Puigdemont, alegando que es el único que representa un "embate" con el Estado, y ha confirmado que mantienen la abstención ante Jordi Sànchez.

En una rueda de prensa en el Parlament, Riera ha reiterado la posición de la CUP ante la ronda de consultas telefónicas que realiza hoy el presidente del Parlament, Roger Torrent, ante la que JxCat tiene previsto proponer de nuevo a Jordi Sànchez, preso en Soto del Real (Madrid).

Riera ha insistido en la necesidad de investir a Puigdemont en lugar de Sànchez, ya que considera que la decisión de la Justicia alemana demuestra que "la desobediencia, la vía unilateral y la internacionalización son las vías efectivas".

En este sentido, ha considerado que el expresidente catalán, fruto de la "desobediencia" que lo llevó a Bélgica y luego a Alemania, hoy en día es "un candidato más fuerte" tras la decisión de la Justicia germana, que lo deja en libertad con fianza.

En este sentido, ante la ronda de consultas, ha reiterado que la CUP solo apoyaría a Puigdemont porque "es el único candidato que representa un embate democrático al Estado y los hechos nos están dando la razón".

"La CUP está dispuesto a investirlo, ¿a qué esperan?", ha subrayado Riera, que ha reiterado la disposición del partido antisistema de ingresar en la Mesa del Parlament si es para facilitar la elección a distancia del expresidente catalán.

Pese a ver "incomprensible" que se plantee convocar un pleno de investidura con el nombre de Jordi Sànchez sobre la mesa, Riera ha subrayado que su formación mantiene las cuatro abstenciones sobre el exlíder de la ANC, aunque no sea su candidato, por "solidaridad antirrepresiva".

Pero, para la CUP, "cualquier otro candidato" que no sea Puigdemont es un "intento de adecuación a la legalidad española", ha remarcado Riera, sin cerrar la puerta a "repensar" las abstenciones si JxCat les presentara un "programa republicano".

En todo caso, ha dejado claro que esta circunstancia no se ha producido y ha negado acuerdo alguno con JxCat y ERC para convocar un pleno de investidura para elegir a Sànchez como presidente de la Generalitat: "Este acuerdo es inexistente", ha zanjado el 'cupero'.

Así ha respondido a las declaraciones en TV3 de la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, quien ha dado a entender que su grupo tiene "ligado" un acuerdo "a tres" con ERC y la CUP para investir a Sànchez en segunda votación, cuando se requiera mayoría simple, y no mayoría absoluta.

"No tenemos ningún tipo de duda de que pasaremos, seguramente no en primera votación, pero sí en segunda. Tenemos ligado a tres que pasará esto", ha afirmado Artadi, quien ha asegurado que "este no será un problema", si bien ha vinculado la solución a la decisión que pueda tomar el exconseller Antoni Comín sobre si deja o no el escaño al no poder delegar su voto por encontrarse en Bélgica.

Según Artadi, "si se hace la investidura" de Sànchez será porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "permite que se haga la investidura" y, "si no la podemos hacer, hemos de ver cómo continuamos".

El caso es que la abstención de la CUP obliga a que los votos de Carles Puigdemont (JxCat) y Antoni Comín (ERC) sean delegados -algo que solo se ha logrado de momento en el primer caso- o que renuncien, para que en la segunda votación el candidato pueda ser elegido por mayoría simple.

Si Torrent propone hoy mismo a Jordi Sànchez como candidato, aún habría que esperar a que el Tribunal Supremo le autorizara su asistencia al pleno, algo que ya le negó en la primera ocasión.