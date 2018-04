El PSOE-M pide a Cs que apoye la moción contra Cifuentes por "higiene democrática"

Madrid, 6 abr (EFE).- El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha instado hoy a Ciudadanos a apoyar la moción de censura presentada por los socialistas contra la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, porque es "urgente y necesario" por "higiene democrática".

"Espero que Ciudadanos de un paso al frente y tenga la valentía y el coraje democrático necesario para cambiar la situación", ha afirmado.

Así lo ha expresado a los periodistas tras la rueda de prensa del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, quien ha asegurado que no existe registro del acta de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes, por lo que no se puede "confirmar" que ésta haya tenido lugar.

José Manuel Franco ha indicado que, ahora mismo, se incrementa la presión sobre la conveniencia de que prospere la moción de censura contra la presidenta madrileña.

Si se confirma lo que ha dicho el rector de la URJC, lo que está sucediendo con el máster de Cifuentes es "gravísimo", porque ello supondría que "ha mentido" desde el día 21 de marzo y "ha mentido" en el Parlamento regional y "ha mentido" a todos los madrileños, ha señalado el dirigente socialista.

Por ello, ha recalcado, "Ciudadanos debería repensarse lo que va a hacer en los próximos días", porque es "urgente y necesario" por "higiene democrática" que prospere la moción de censura, presentada por el grupo socialista, y que por fin haya un Gobierno "decente" en la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntado si el PSOE-M mantendría la moción de censura si la presidenta madrileña dimitiese, José Manuel Franco ha precisado que "si ella dimite, no ha lugar a la moción de censura".

No obstante, ha apuntado, "si ella dimite y lo hace como algo táctico para que otra persona del PP ocupe el puesto de presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, eso no sería en términos democráticos ni válido ni conveniente para los madrileños".

El líder de los socialistas en la región ha argumentado que, aparte del expediente del máster que "no aparece por ningún lado" y que, al parecer, "no ha existido", "el PP no es solamente Cifuentes, sino que hay serios indicios de corrupción sobre muchas actitudes y actividades del PP en los últimos años".

Por ello, ha subrayado "el PP no está capacitado para recambiar a la señora Cifuentes y colocar a otra persona del PP".

"Llueve demasiada corrupción sobre el PP para que los madrileños tengan que soportar otro Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

Franco se ha mostrado convencido de que la moción de censura propuesta por los socialistas va a prosperar en la Cámara regional y habrá un Gobierno "honrado, decente y transparente" en la Comunidad de Madrid, encabezado por Ángel Gabilondo.

En relación a la carta enviada por Ciudadanos a PSOE-M y Podemos para recabar su apoyo para crear una comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes, Franco ha apuntado que "ningún ciudadano madrileño de buena fe puede creer que ahora mismo una comisión de investigación, con todo lo que conlleva de trámites, solucione el grave problema que tenemos ahora".

Sin embargo, ha asegurado, el PSOE-M no tiene ningún inconveniente en apoyar la comisión de investigación, aunque es "compatible" con una moción de censura.

Se ha mostrado a favor de crear la comisión de investigación, aunque "hay que situar a la ciudadanía ante un espejo de democracia y de transparencia".

En estos momentos, ha destacado, hay dos opciones: o se mantiene un Gobierno de Cifuentes y del PP o se apuesta por un Gobierno nuevo, decente y que vele por los intereses generales y por el respeto de las instituciones de la Comunidad de Madrid.