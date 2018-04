Cifuentes se ratifica en todas sus declaraciones y no dimite: "He dicho la verdad"

6/04/2018 - 16:14

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado en todas las explicaciones que ha dado sobre el máster en la Universidad Rey Juan Carlos que cursó y aprobó, ha insistido, por lo que no piensa dimitir. "He dicho la verdad, no mentido absolutamente en nada", ha manifestado, y ha agregado que es la primera interesada en que se aclare todo porque se siente perjudicada.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado en todas las explicaciones que ha dado sobre el máster en la Universidad Rey Juan Carlos que cursó y aprobó, ha insistido, por lo que no piensa dimitir. "He dicho la verdad, no mentido absolutamente en nada", ha manifestado, y ha agregado que es la primera interesada en que se aclare todo porque se siente perjudicada.

En rueda de prensa minutos antes de que arranque la convención nacional del PP, Cifuentes ha dicho sobre las versiones que está contando la Universidad que "pertenecen al ámbito de gestión interna de la universidad, cuestiones ajenas a cualquier alumno". "Es la universidad la que lo tiene que aclarar. Como alumna me corresponde probar que me matriculé, cursé las asignaturas y aprobé ese trabajo de fin de máster", ha añadido.

La presidenta madrileña ha expresado su confianza en la Universidad Rey Juan Carlos y en la justicia, que va a investigar el caso. "Que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades. Además del daño a la universidad hay otra perjudicada, que soy yo", ha zanjado.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))