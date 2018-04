Gabilondo ve insuficiente una comisión de investigación sobre el máster

Madrid, 6 abr (EFE).- El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, considera "insuficiente" la creación una comisión de investigación sobre el máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "en la actual coyuntura" y cree que "lo más adecuado" es "abrir un espacio y un tiempo diferente" en la región mediante una moción de censura.

De esta forma responde en una carta que ha difundido a través de Twitter a la misiva enviada por Ciudadanos al PSOE-M y Podemos para invitarles a apoyar la creación de una comisión de investigación "urgente" en el Parlamento regional para conocer la verdad sobre el máster de la presidenta madrileña.

Gabilondo pide a la formación naranja que apoye la moción de censura contra Cifuentes, presentada ayer por el grupo socialista, con el fin de abrir un espacio de verdadera posibilidad de acción para "abordar los problemas de la Comunidad" y llegar "en condiciones de normalidad institucional y política a las próximas elecciones regionales".

Para el portavoz socialista, la comisión de investigación urgente tiene la dificultad de que el caso se encuentra en los Tribunales, lo que "complica lograr la documentación adecuada" y llegar a conclusiones de "verdadero alcance".

"No parece posible 'no esperar ni un minuto más' no ya a la creación de la comisión, sino a abrir una posibilidad diferente que sea una alternativa a la de la actual Presidencia", señala Gabilondo.

Opina que "no solo este asunto del máster, sino todo un cúmulo de presuntas irregularidades hacen poco aconsejable esperar más", por "respeto a las instituciones".

Gabilondo aboga por encontrar modos de hacer "compatibles" la moción de censura y la creación de la comisión de investigación, aunque difícilmente de esta última podrá desprenderse "toda la verdad sobre lo ocurrido".

Lo que no puede esperar, resalta, es "el estado institucional y la pérdida de confianza de la opinión pública, no solo en la presidenta, sino en la Presidencia y en la Comunidad de Madrid", mientras "se ven afectadas la institución universitaria, la Universidad Rey Juan Carlos y el sistema público de educación superior madrileño".

El portavoz socialista expresa su confianza en las investigaciones abiertas tanto por la Universidad Rey Juan Carlos como por el Juzgado de Instrucción y la Fiscalía sobre este asunto.