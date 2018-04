El rector dice que no se puede constatar que Cifuentes defendiese su trabajo

Madrid, 6 abr (EFE).- El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha asegurado hoy que no existe registro del acta de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que no se puede "confirmar" que ésta "haya tenido lugar".

Según ha explicado el rector en una rueda de prensa, es "obligatorio" el archivo del acta de evaluación en el servicio de postgrado, pero ese documento no existe y tampoco figura la memoria del trabajo fin de máster.

Pese a estas informaciones, Cifuentes ha reiterado hoy desde Sevilla, donde el PP celebra su convención nacional, que no dimitirá porque no ve razón para ello y dice que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".

La dirigente del PP ha asegurado que la ausencia del acta es una cuestión de índole "administrativa" e "interna" de la propia universidad y no le corresponde a ella, como alumna, aclararlo.

"Confío en que averigüen qué ha ocurrido porque yo mi máster lo hice y lo presenté en la Universidad Rey Juan Carlos", ha subrayado la presidenta, que ha pedido a los periodistas que cesen en el "acoso mediático" contra su persona.

Al preguntarle si podía ofrecer algún detalle de la presentación de su máster, ha contestado que esto ocurrió hace casi siete años y ha señalado que había tres personas en el tribunal.

Por su parte, la Universidad ha trasladado ya a la Fiscalía de Móstoles los datos obtenidos en el procedimiento de información reservada abierto para investigar las circunstancias que rodearon el máster de Cifuentes al hallar indicios de delito.

El acta del tribunal evaluador difundido a los medios contenía la firma falsificada de la profesora Alicia López de los Mozos, según aseguró ella misma en una carta remitida ayer a la universidad donde decía que no había presidido el tribunal ante el que Cifuentes defendió su trabajo de fin de máster, TFM, como atestiguaba el documento.

A primera hora de hoy, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster, ha asegurado en Onda Cero que él había hecho una "reconstrucción" de esa "hipotética acta" a petición del rector, ya que todo el material relacionado con Cifuentes, así como el de otros alumnos, fue destruido, según contempla la normativa interna.

Posteriormente, Álvarez Conde ha matizado en declaraciones a El Confidencial que lo que elaboró no fue una reconstrucción del acta sino un "documento interno" y "no oficial" tras recibir "presiones" del rector.

Sin embargo, el rector Javier Ramos ha negado estas acusaciones y ha defendido que es "rotundamente falso" que él o algún miembro de su equipo hayan "pretendido interferir, modificar o manipular alguna de las actas o documentación".

Ramos, que ha anunciado que no dudará en emprender acciones judiciales para defender su honestidad, ha explicado que pidió documentación que avalase las versiones dadas por Álvarez Conde, tutor del TFM, y el profesor Pablo Chico sobre un error de transcripción, que el propio rector había defendido en una rueda de prensa en la mañana del 21 de marzo.

Al recibir el acta escaneada esa misma tarde advirtió "inconsistencias" en el documento y decidió, "26 minutos" después, afirma, iniciar una investigación.

Tras conocer las últimas novedades del caso PSOE y Podemos han redoblado su presión sobre la presidenta.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha tachado de "gravísimo" lo sucedido con el máster y ha pedido de nuevo que Ciudadanos apoye la moción de censura de los socialistas por urgencia e "higiene democrática".

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en el Congreso que la situación de Cifuentes es ya "insostenible" y por ello debería dimitir por "dignidad y sentido común".

Por contra Ciudadanos no pide por el momento la dimisión de Cifuentes, algo que hará "si se demuestra que ha cometido un delito", como ha explicado el presidente de la formación naranja, Albert Rivera desde León.

Esta formación, que sostiene a Cifuentes en el Gobierno, ha defendido que lo "riguroso" es hacer una investigación "exprés y urgente" antes de derrocar al Ejecutivo.