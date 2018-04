PP dice que hasta que ETA no se disuelva "no hay nada que celebrar y "menos actos de escenificación" como el de Baiona

7/04/2018 - 11:15

Todos los partidos con presencia en el Parlamento vasco reconocen que queda que la banda "anuncie su fin"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha advertido de que, hasta que ETA no se disuelva, "no hay nada que celebrar y menos actos de escenificación" como el vivido en la localidad francesa de Baiona el pasado año.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, integrantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco han valorado la celebración este domingo del primer aniversario del desarme de ETA.

En este sentido, Barrio ha defendido que "no hay nada que celebrar" salvo que "el Estado de Derecho y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron capaces de poner un cerco a ETA y neutralizarla".

A su juicio, los actos de recuerdo de lo acontecido el pasado año en Bayona son "escenificaciones y estrategias en favor de ETA y de sus responsabilidades". "Lo que queda es que ETA se disuelva para siempre, pida perdón por sus crímenes y colabore con la justicia para resolver los 300 crímenes que quedan sin resolver", ha incidido.

De este modo, ha argumentado que, hasta que no acontezca todo esto y la izquierda abertzale "no condene los crímenes, no podemos celebrar nada y menos actos de escenificación en favor de ETA". En esta línea, ha reprobado el monolito con la forma de un hacha (símbolo de ETA) invertida que será inaugurado este domingo en Baiona obra del escultor Koldobika Jauregi.

"¿A quién se le ocurre hacer un monumento con el símbolo de ETA?. Lo más brutal que han padecido las víctimas de ETA, el terrorismo, aparece reflejado en un monumento. Es un sarcasmo. Nadie entendería que se hiciese un monolito recordando algo con la esvástica de Hitler", ha opinado.

Por último, ha señalado que la actual legislación penitenciaria es "perfectamente legal", pero ha incidido en que "uno de los núcleos duros de ETA sigue siendo el colectivo de presos". "Son una organización terrorista no disuelta y se aplica la legislación y los compromisos del gobierno para cercar su estrategia", ha zanjado.

PNV

Por su parte, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha lamentado que, tras el desarme hace un año en Baiona, no se están tomando decisiones "con la agilidad que se debería" por las distintas partes "afectadas".

De este modo, tras advertir de que sigue pendiente "la desaparición de ETA", ha considerado que "quedan pasos importantes que dar en el reconocimiento del daño causado, así como en política penitenciaria" para que los Estados español y francés "la apliquen de otra forma, más humanista y sin afán vengativo".

"A ETA le queda pendiente disolverse y cuanto antes. El desarme se hizo con rigor, discreción fuera del ruido mediático y con aval institucional, pero son lentos los pasos que se van dando. ETA tiene que disolverse ya y no tardar más", ha subrayado.

Por otro lado, ha considerado que, "quien no está reconociendo que fue injusto" lo vivido, debe hacerlo mientras que el Estado español debiera variar "con rapidez" su política penitenciaria, ya que "no hay riesgo de blanquear el pasado de ETA al ser su mancha indeleble".

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Pello Urizar ha valorado que este domingo se cumple un año de un paso "importante que no fue el primero", ya que "hace casi siete años que ETA dijo que se terminaba su actividad armada".

"El siguiente lógico es el anunciado. Falta que anuncie su fin, la bajada de la persiana y que termina como organización. Es el cierre de una pagina que lo hace respondiendo a una petición social de este país, aunque hay intereses de otras partes para no cerrarlo", ha criticado.

Para Urizar, el apoyo a las víctimas es "imprescindible para avanzar en un escenario de normalización" y después será el tiempo el que "ayudará a sanar heridas".

En este contexto, ha valorado que el Estado francés esté acercando a algunos presos a cárceles cercanas a Euskadi y ha advertido de que el Estado español "aplicando la misma norma podría acercar a decenas de personas". "Personas que están en la cárcel se están convirtiendo en víctimas también. Ese no es el camino para avanzar en la convivencia", ha añadido.

ELKARREKIN PODEMOS

Por parte de Elkarrekin Podemos, su parlamentario José Ramón Becerra ha señalado que lo acontecido el pasado año en Bayona fue vivido por su formación "con satisfacción", aunque "no era un acontecimiento para agradecer a ETA nada".

"Sabíamos que era un paso necesario pero insuficiente. El paso definitivo es la disolución de ETA y entendemos que va a suponer evidenciar el fracaso de la violencia como método para lograr objetivos políticos", ha expresado.

Asimismo, ha defendido que este futuro paso "puede ayudar" a los presos pero, sobre todo, "tiene que servir para pasar pagina e ir a la fase siguiente, la del reconocimiento de que el daño causado ha sido injusto e innecesario".

PSE

La parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha considerado que "lo más importante" sucedió en 2011 cuando ETA anunció el cese de la actividad armada y "dejó de matar acosada por la actuación de las fuerzas de seguridad, por haber menguado su apoyo social y porque era un obstáculo para que la izquierda abertzale pudiera hacer política".

"Aquel día quienes llevábamos escolta dejamos de tener miedo a que nos mataran... a la sociedad le es indiferente cómo quieran vestir su final, pero lo que no le es indiferente es que quieran presumir de un pasado sangriento", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que otra política penitenciaria "es posible", pero depende tanto "de la actitud de los gobiernos" como de la "de los presos", al tiempo que ha recordado la existencia de la conocida como Vía Nanclares.

Por último, ha mostrado su deseo de que "todas las fuerzas pudiéramos decir que matar estuvo mal". "Aspiro a que pueda escucharlo algún día de algunas fuerzas políticas que hoy no se atreven a decirlo", ha finalizado.