Un informático que trabaja para Cáritas y Òmnium registró la web 'pactenacionalpelreferendum' por encargo de Generalitat

7/04/2018 - 11:32

El registro de los dominios costó más de 300 euros y todavía no ha cobrado: "No he reclamado y menos en la situación en la que estamos" El autor del vídeo del 1-O para catalanes en el exterior tampoco ha cobrado los 9.000 euros que se le deben

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El informático Ibon Orrantia, que trabaja para entidades como Cáritas Diocesana de Barcelona y Òmnium Cultural, registró la web del 'pacte nacional pel referèndum' por encargo de la Generalitat de Cataluña, tal y como declaró el pasado 27 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 13.

Orrantia, que ya había trabajado para la Generalitat con una empresa propia que terminó liquidando y vendiendo, realizó este trabajo para la Gobierno autonómico aunque aún no estaba dado de alta como autónomo, según él mismo reconoció en su declaración como testigo. "No tenía el alta hecha de proveedor de la Generalitat", agregó.

El trabajador web se encargó de crear los dominios, que en un principio registró a su nombre, y después los traspasó a la Generalitat. Aunque quiso dejar claro que los dominios eran para la Generalitat "desde un primer momento", explicó que él tomó el paso previo de comprobar qué dominios había libres y registrarlos para no quedarse sin ellos.

Según Orrantia, recibió el encargó del responsable de Contenidos Digitales de la Generalitat, Roc Fernàndez, y se intercambió correos con Eulalia Vilaseca , persona de la que dijo desconocer si trabaja directamente para la Generalitat o estaba contratada como él. Eso sí, señaló que "las personas encargadas del tema de dominios en la Generalitat" están relacionadas con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

YA TRABAJABA CON LA GENERALITAT

"Yo he estado en reuniones con ella (Vilaseca) para la web de la Generalitat y para tratar la remuneración de la web, temas de SEO... lo que es importante en mi ámbito profesional", detalló, y añadió que su relación laboral con la Generalitat venía de "dos o tres años atrás".

El traspaso de la titularidad de los dominios, explicó, no la hizo él directamente porque es necesario que pasen 60 días antes de poder modificar el titular de un dominio.

"Lo único que hubo es, como era el periodo que era, una urgencia en la creación de esos dominios. Yo hice esta gestión previa para no perder los dominios en estos días de vacaciones. Desde un inicio estos dominios eran para la Generalitat, que participaba en el 'pacte nacional pel referèndum' y era una cosa pública y sabida", subrayó.

Así, Orrantia sí cambió desde el 10 de enero de 2017 la gestión del dominio, que pasó a manos de la Generalitat, pero no la titularidad al no haber transcurrido los 60 días necesarios para su traspaso. "A partir de que cambié la gestión del dominio, el control pasó a la Generalitat y ya ellos acabaron de hacer el cambio de titularidad", agregó.

COLABORACIONES PUNTUALES CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Respecto a trabajos con otras administraciones públicas, admitió haber colaborado en proyectos con la Diputación de Barcelona y con algunos ayuntamientos, aunque rechazó que fuesen clientes habituales suyos.

En este sentido, afirmó que trabaja con la entidad soberanista Òmnium Cultural, pero también con otras como Cáritas, y negó haber realizado proyectos para la ANC o para la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

La facturación por los dominios creados por Orrantia se eleva a "300 y pico euros", por los que él aún no ha cobrado nada. Además, no facturó estos más de 300 euros directamente a la Generalitat, sino a la diseñadora web del proyecto Teresa Guix.

"Yo diría que no (ha cobrado). Igual ahora ya sí, pero vaya, últimamente cuando he comprobado las cosas que he cobrado y las que no, todavía no he cobrado", declaró en sede judicial, y añadió que no ha reclamado el dinero que se le debe por "la situación" en la que se encuentra Cataluña.

NO VE "RARO" QUE NO FACTURASE A LA GENERALITAT

"Sé que cuando Teresa cobre me pagará", sostuvo, y dijo que no le parecía "raro" que la Generalitat subcontratase a Guix y que tuviese que facturarle a ella porque "este encargo es una cosa muy pequeña".

Por último, detalló que él decidió que el dominio fuese privado para que no se no pudiese encontrar en internet al titular del mismo, algo que considera "muy apropiado" por el cambio de titular que debía hacerse más adelante.

ANUNCIO Y VÍDEO 1-O

Por otro lado, también declaró ese día el autor del vídeo del 1-O para los catalanes en el exterior, David Macià, del estudio Dada de diseño y comunicación, quien aseguró que tampoco ha cobrado los casi 9.000 euros que costó su trabajo.

Macià garantizó que el anuncio y el vídeo encargados por la Generalitat fueron el primer contrato que firmaban con esta administración y que el presupuesto para la "campaña de comunicación" fue de cerca de 9.000 euros sin incluir los impuestos.

Según Macià, meses después de ponerse en contacto con Jaume Mestre, su "único interlocutor" en la Generalitat, el director general de Difusión, Ignasi Genovès, le comunicó que la factura no se podía pagar.

"Entendí que hasta que no termine el proceso judicial está ahí (la factura). No he pedido asesoramiento. La factura está ahí presentada, con sus impuestos pagados en su fecha, y pendiente de que podamos cobrarla en cuanto sea posible", dijo.