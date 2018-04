Rajoy expresa el "apoyo del PP" a Cifuentes y dice que será la Justicia la tenga que "decidir" sobre el máster

7/04/2018 - 11:53

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha expresado este sábado el "apoyo del Partido Popular" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha subrayado que será la Justicia la que tenga que "decidir" lo que "estime oportuno y conveniente" sobre este asunto.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rajoy a su llegada a la convención nacional que el PP celebra en Sevilla, en la que el foco mediático está puesto en la presidenta madrileña por las últimas informaciones sobre su curso de postgrado. Esta mañana Cifuentes no ha acudido a este cónclave pero tiene prevista una intervención esta tarde en el espacio 'Diálogos populares' junto a otros dirigentes territoriales de la formación.

Rajoy ha afirmado que Cifuentes "ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones", tanto ante los medios de comunicación como ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid en una "sesión especial" dedicada a este asunto. También ha recordado que al día siguiente contestó a las preguntas que se le formularon.

"Por tanto, ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la Justicia y será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente", ha asegurado, para añadir que además la propia universidad ha remitido a la Fiscalía "todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas".

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que él no tiene "mucho más que decir". "Eso ya no me corresponde a mí. Yo desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha concluido.