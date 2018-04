Pedro Sánchez da su apoyo al nuevo liderazgo socialista francés

París, 7 abr (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mostró hoy su apoyo al nuevo líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, y dijo estar "impaciente" de trabajar con él.

En un mensaje grabado y difundido durante la 78ª edición del congreso de los socialistas franceses, inaugurado hoy en el municipio de Aubervilliers, en el norte de París, Sánchez subrayó que, tanto para la socialdemocracia europea como para la española, la fuerza del socialismo galo es "esencial".

El líder del PSOE justificó su ausencia en el encuentro, inicialmente programada, por su participación en un acto con dirigentes de la formación en Madrid en el que explicó a sus militantes la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Me hubiera gustado estar, pero un imprevisto me lo impide. Asistimos a un nuevo escándalo de la derecha española que me obliga a quedarme en España", dijo en francés.

Sánchez se pronunció en su discurso a favor de una izquierda "profundamente europeísta", que "combate la deshumanización del trabajo", y advirtió de que una Europa "socialmente ausente es un regalo para los populistas".

Su intervención fue precedida de la alocución en persona del comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, quien destacó que en Europa es necesaria la izquierda y que los socialistas deben proponer "una Europa abierta".

"Vamos a reconstruir Europa con nuestros socios europeos", añadió el comisario en un congreso que hoy coronó a Faure como primer secretario.

En este encuentro, que se clausura mañana, los socialistas intentan pasar página a su fracaso en las presidenciales de mayo y legislativas de junio de 2017, que les ha abocado a la marginalidad, y tomar un nuevo impulso de cara a las europeas de 2019.

Pese a los llamamientos a la unidad, el acto estuvo marcado también por el anuncio del movimiento de los Jóvenes Socialistas, que declararon en un comunicado que tras años de desacuerdo con la orientación del partido han decidido abandonar sus filas.

Representantes de la militancia más joven, no obstante, señalaron en su turno en el congreso que una "aplastante mayoría" de los Jóvenes Socialistas sí han decidido seguir vinculados con la formación.