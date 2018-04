La ponencia del Estatuto canario aborda este lunes por primera vez su principal escollo: la reforma electoral

8/04/2018 - 11:05

La ponencia del Congreso de los Diputados sobre la reforma del Estatuto canario debatirá este lunes, por primera vez desde su constitución, sobre la reforma electoral del archipiélago, que es el principal escollo para que esta salga adelante.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el diputado 'naranja' por Las Palmas Saúl Ramírez, ponente en esta reforma estatutaria, los grupos políticos acordaron el pasado martes --tras cerrar en la anterior reunión los títulos constitutivos de derechos y deberes fundamentales y los principios rectores de la política canaria-- abordar cuestiones como la reforma de la ley electoral de las Islas.

Este punto se está dejando para el final por los desacuerdos existentes en torno a la ley electoral en Canarias y porque existe a la vez una ponencia para la reforma electoral en el Parlamento canario.

Así, este lunes tendrá lugar por la mañana la ponencia de la ley electoral en la Cámara autonómica y, después, por la tarde, la ponencia para reformar el Estatuto en el Congreso, por lo que ya se sabrá si se ha llegado a algún tipo de consenso para modificar el sistema electoral del archipiélago.

PREACUERDO EN LAS ISLAS

En las Islas existe un preacuerdo sobre este asunto entre el PP, el PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) --Ciudadanos (Cs) no tiene representación en el Parlamento regional, pero apoya un cambio de la ley electoral--, pero no parece que Coalición Canaria (CC) esté dispuesta a sumarse, ya que entiende que la propuesta de estos partidos podría perjudicar a las islas pequeñas.

La diputada de CC, Ana Oramas, ya advirtió en febrero de que no saldría adelante un cambio en el sistema electoral de Canarias desde la Cámara Baja si no se llega a un acuerdo en el Parlamento canario. "Los diputados de El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura no los decidirán los diputados de Murcia, Huesca o Teruel", ironizó entonces Oramas.

Las desavenencias por la reforma electoral ya frustraron en 2007 el primer intento de dotar a Canarias de un Estatuto de 'segunda generación' y, si no alcanzan un acuerdo los grupos, podría suceder lo mismo once años después.

AUMENTO DE DIPUTADOS

La propuesta del Estatuto que se debate en el Congreso ya recoge el recorte del 30 al 15 por ciento del porcentaje mínimo de votos para obtener representación en la autonomía y del 6 al 3 por ciento en cada circunscripción insular. No obstante, el PP, el PSOE, Podemos y NC pretenden aumentar de 60 a 70 los diputados en el Parlamento autonómico.

Los diez nuevos diputados serían uno para la isla de Fuerteventura, por su aumento de población, y los otros nueve saldrían de la 'lista de restos', algo que no gusta a CC porque entiende que rompería la triple paridad de las Islas. Esto es: que las islas de Tenerife y Gran Canaria tengan el mismo número de diputados cada una (15), que las dos provincias tengan también los mismos parlamentarios (30 cada una) y que la suma de diputados de las islas de Tenerife y Gran Canaria (30) sea igual a la suma del resto de islas (otros 30).

El socialista Sebastián Franquis apuntó ya en diciembre al PP para "poder avanzar en una reforma electoral" y aseguró que si este mantiene en Madrid el discurso que defiende en Canarias, el cambio de la ley electoral será efectivo. Sin embargo, el voto de CC para apoyar los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno podría condicionar la postura de los 'populares' en el caso de que no haya acuerdo en la Cámara regional.

PARA "ANTES DEL VERANO"

Esta será la cuarta reunión de la ponencia desde que se constituyó en diciembre de 2017 y está lejos de cumplir los plazos iniciales que se había marcado. El presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, propuso en su momento que el trabajo de la ponencia terminase en febrero, algo que a principios de ese mes ya dijeron los ponentes que sería "imposible".

"El objetivo fundamental es tener el Estatuto a ser posible en este siglo", llegó a decir el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Esta, después de que la ponencia no se reuniese en marzo, será la segunda semana consecutiva en la que se encuentren y está prevista otra cita el próximo miércoles 18 de abril.

"El compromiso de todos los partidos es tener el Estatuto perfilado para que pueda ser remitido al Parlamento de Canarias antes del verano", asegura Ramírez.