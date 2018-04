Rajoy urge un president viable que respete la ley sean cuales sean sus ideas

Sevilla, 8 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha urgido hoy a que Cataluña tenga ya un presidente "viable" sean cuales sean sus ideas, pero que respete la ley y reconstruya la convivencia que cree que se ha llevado por delante el "malhadado 'procés'".

En la clausura de la Convención Nacional que el PP ha celebrado en Sevilla, Rajoy se ha referido a lo ocurrido en Cataluña como el mayor ataque que ha sufrido España a su soberanía nacional, pero ha augurado que "más pronto que tarde" todo lo vivido será "un mal recuerdo" en la historia centenaria de España.

El jefe del Ejecutivo no se ha referido explícitamente en ningún momento a la decisión judicial alemana que ha permitido que el expresident Carles Puigdemont fuera puesto en libertad, pero sí ha hecho una referencia genérica a la necesidad de que todo el mundo respete las decisiones judiciales, tanto si gustan como si eso no ocurre.

Rajoy ha insistido en que lo más urgente hoy es que haya un candidato "viable" que consiga los apoyos suficientes para ser investido presidente de la Generalitat y que, "sean cuales sean sus ideas", respete la ley.

Un presidente, ha dicho, que gobierne para todos los catalanes y que empiece a trabajar para reconstruir la convivencia que el "malhadado 'procés' se ha llevado por delante".

Ante ese proceso, ha asegurado que el Gobierno ha respondido con serenidad, determinación y sentido de Estado.

Tras recalcar que no ha sido fácil afrontarlo y que ni siquiera lo es aún hoy, ha insistido en que el Gobierno ha estado a la altura del reto planteado. "He cumplido con mi obligación, he asumido mi responsabilidad y he puesto en marcha todas las medidas en defensa de la unidad, la libertad y la igualdad de España", ha subrayado.

Después de destacar el logro de haber sumado el apoyo de otros partidos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha explicado que eso se consiguió tras negociar con tenacidad y hacer algunas cesiones para que el no rotundo de algunos se transformara en "un sí entusiasta".

En ese contexto, ha explicado que algunos consideraban la aplicación del 155 "una minucia", casi como un mero trámite administrativo, y otros advertían de consecuencias apocalípticas. "Pero era al Gobierno al que le correspondía asumir su responsabilidad, y lo hicimos como había que hacerlo", ha reiterado Rajoy.

Y ha seguido actuando de esa forma, según ha explicado, al evitar la "investidura ilegal" de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

"Asumimos la responsabilidad y, gracias a ello, un procesado por la Justicia no preside hoy la Generalitat de Cataluña", ha enfatizado antes de considerar que todas las actuaciones del Gobierno han dejado claro que la primera obligación de todo el mundo en España es cumplir la ley.

Para Rajoy, lo más importante de la aplicación del artículo 155 es que ha quedado demostrado que la democracia española tiene instrumentos suficientes para defenderse.

Al hilo de ello, ha precisado que no desea que vuelva a ocurrir todo lo acontecido en Cataluña, pero, tras lo vivido en los últimos meses, ha resaltado que está claro lo que pasaría en ese caso, que se volvería a cumplir la ley y que actuar al margen de ella volvería a tener consecuencias muy graves.

Rajoy ha invitado a no olvidar todo lo ocurrido y ha vaticinado que "España seguirá unida, admirada en el mundo y siendo un ejemplo de democracia, libertad y respeto a los derechos de las personas".