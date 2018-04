PSC ve "pérdida de tiempo" candidatura de un Sànchez "no apto" a investidura

Barcelona, 9 abr (EFE).- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado de "pérdida de tiempo" la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) a presidir la Generalitat, al verle "no apto" para desarrollar "con plenitud" ese cargo, motivo por el que también ha rechazado una eventual nueva candidatura de Carles Puigdemont.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado hoy para este viernes, 13 de abril, el pleno para investir al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid).

En declaraciones en la sede del PSC en Barcelona, tras asistir a un acto de homenaje a la fallecida exministra socialista Carme Chacón, Illa ha calificado de "pérdida de tiempo" la candidatura de Sànchez.

"El presidente de la Generalitat debe estar en condiciones de poder desarrollar con plenitud este cargo, el más importante de Cataluña. Y Sànchez no se encuentra en estas condiciones. Él ha de dedicar una parte de su tiempo a resolver sus asuntos judiciales, y eso no hace un candidato apto para ser investido", ha opinado.

En una misma línea, preguntado sobre la posibilidad de que en caso de no ser posible esa investidura, JxCat nuevamente tratará de lograr la investidura de Puigdemont, Illa ha considerado que "veremos cómo queda su situación procesal, pero a fecha de hoy tampoco reúne los requisitos para ser investido".

"Es una persona que se ha ido de Cataluña, que no ha querido hacer frente a sus responsabilidades, que se encuentra en Alemania haciendo frente a una euroorden. Y una persona que se va de Cataluña y no hace frente a sus responsabilidades no es el candidato óptimo ni idóneo tampoco para ser investido presidente", ha aseverado.

Illa ha insistido en la "necesidad de que haya en Cataluña, lo antes posible, un Govern que afronte los problemas de los catalanes" y "respete el marco legal vigente", por lo que "la persona que sea propuesta para esa función debe poder dedicarse con plenitud de funciones a este importante cargo".

En cuanto a la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont, el dirigente socialista ha dicho "respetar todas las decisiones judiciales", si bien ha recordado que el juez alemán "también estipula que ha habido violencia, aunque no en un grado suficiente, que Puigdemont tiene responsabilidad en esa violencia y que en España no se persigue a nadie por sus ideas y, por lo tanto, no hay presos políticos".

Por último, Illa ha reclamado que en Cataluña se empiece a "hacer política" mediante el diálogo, la negociación y el pacto. "Es imprescindible que ese diálogo se produzca en el marco de la legalidad vigente y respetándolo, y eso no lo ha hecho el independentismo. Diálogo, todo el que haga falta, pero pleno respeto al marco legal vigente".