Cs no ve sensato que "deprisa y corriendo" el PSOE y Podemos gobiernen Madrid

Madrid, 9 abr (EFE).- La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no cree que la moción de censura planteada por el PSOE a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, sea la "única salida" y, por tanto, no ve sensato que "deprisa y corriendo" los socialistas y Podemos "se pongan a gobernar".

Aunque Ciudadanos "no descarta" ninguna opción en la crisis madrileña generada por la polémica sobre el máster de Cifuentes, el partido es más partidario de resolver la situación 'a la murciana' relevando a Cifuentes por otro candidato, como sucedió en el último momento con el entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por corrupción.

Lo ha recordado así la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, después de que la formación naranja haya pedido la dimisión de Cifuentes y haya exigido al PP que presente un candidato alternativo para dirigir Madrid.

Arrimadas ha cargado contra el PP por "proteger" a la presidenta madrileña intentando "bloquear" la comisión de investigación con unas exigencias que suponen una "falta de respeto" y con las que pretenden perseguir a los periodistas y a sus fuentes en lugar de averiguar lo qué ha sucedido con el máster.

Lo que el PP quiere, ha lamentado, es "cambiar la película" y poner el foco en las personas que "se han atrevido" a denunciar todo lo que ha pasado.

No ha querido pronunciarse sobre si su partido apoyaría o no la moción de censura y se ha limitado a afirmar que Cs es un partido regenerador y reformista que busca la estabilidad aunque eso sí, no ha descartado ninguna estrategia.