Ignacio González proclama en el Congreso que "jamás" ha pedido "una comisión" ni que se "inflasen contratos"

10/04/2018 - 13:47

Recalca que nadie ha podido demostrar que tuviera dinero en el extranjero ni que haya intentado ocultar su patrimonio

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha proclamado este martes ante la comisión de investigación del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP que hasta hoy "nadie ha podido probar su participación delictiva en nada", que él "jamás" ha "pedido una comisión" ni reclamado "a nadie que inflase contratos" y que nadie ha acreditado que tuviera "cuentas en el extranjero" o algún "patrimonio oculto".

Estos argumentos exculpatorios han sido utilizados varias veces por González durante las casi dos horas y media que ha durado su interrogatorio. El sucesor de Esperanza Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha arrancado su intervención avisando de que no contestaría a determinadas preguntas relacionadas con las causas judiciales que tiene abiertas, pero finalmente ha respondido a la práctica totalidad de lo que se ha preguntado.

González, quien no ha querido hablar de su actual relación con Aguirre ni del exsecretario general del PP Francisco Granados --"en cuestiones personales no voy a entrar", ha dicho-- está imputado en el caso Lezo y también está vinculado a la Púnica. En concreto, se le imputan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, pese a que los comisionados de la oposición le han recordado en varias ocasiones esta lista de delitos y los hechos que se le atribuyen en la instrucción, González ha hecho hincapié en que, de momento, nadie ha podido acreditar que él haya incurrido en "ninguna práctica de esas". "Todavía no he visto ninguna de esas circunstancias tan graves que se me han imputado", ha remarcado, haciendo hincapié en que le han investigado durante tres años, dos de los cuales ha sido sometido a seguimientos y escuchas sin su conocimiento.

Y también ha puesto especial énfasis en poner de manifiesto que, pese a lo publicado, nadie ha podido demostrar que tuviera dinero en cuentas de países extranjeros, como Suiza, ni que haya intentado ocultar su patrimonio. "Nadie dice que ese dinero sea mío, de alguien será, pero mío no", ha respondido al diputado de Bildu Oskar Matute, cuando le ha recordado que pudo salir de la cárcel el pasado noviembre porque se incautaron en Colombia 5,4 millones de dólares en metálico y varios inmuebles que el juez le atribuye.

Respecto al caso concreto del Canal de Isabel II, González ha señalado que desde que dejó la Presidencia de esa empresa --en septiembre de 2012 cuando fue nombrado sucesor de Aguirre-- no participaba "en nada de las operaciones" de la entidad. "Desconozco los criterios que se siguieron para todo esto", ha agregado, antes de puntualizar que contestaba porque no tiene "nada que ocultar" aunque este tema no es, a su juicio, objeto de la investigación parlamentaria.

"Jamás he participado en ningún tipo de contratación en el sentido de ordenar que se hiciera nada o que se contratara algo teledirigidamente, jamás he dado una instrucción para que se orientara un contrato, jamás me he apartado de la propuesta de los servicios técnicos", ha relatado el compareciente.

OHL Y EL METRO A NAVALCARNERO

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le ha preguntado si recibió 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL en 2007 del Metro de Móstoles a Navalcarnero, una obra que no se llegó a realizar, y por el hecho de que después la empresa de Villar Mir pagase 2,4 millones al PP para la campaña electoral de 2011.

González ha respondido que sólo participó en esa campaña como candidato, que nunca tuvo competencias en Transportes durante su etapa en la Comunidad de Madrid --"no tuve capacidad de influir ni decidir en nada de esto", ha dicho-- y que, aunque sobre él se han dicho "todo tipo de barbaridades", no se ha podido probar nada. "No tengo nada que ver con esto ni lo he tenido nunca. Ni he recibido nada ni he tenido conocimiento jamás de ninguna comisión", ha sentenciado.

En otro momento de su intervención se ha referido a la grabación de una conversación entre él y el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana en la que, según le ha recordado la portavoz socialista, hablaban de un supuesto chantaje al presidente Mariano Rajoy. González ha explicado que fue una "conversación particular" una charla "de café". "Ni yo ni nadie de la Comunidad teníamos nada que ver con ello", ha remarcado.

NUNCA PARTICIPÓ EN LA FINANCIACIÓN

Además, ha insistido en que él "nunca" ha participado en la financiación del partido y que si hubiera tenido conocimiento de alguna práctica delictiva lo hubiera llevado a los tribunales. También ha dicho que hasta dónde él sabe ni su hermano Pablo ni su cuñado formaban parte de una de las empresa que formaba parte de la UTE que se hizo con el contrato para construir el campo de golf del Canal de Isabel II. "No se adjudicaron esas obra a esa UTE", ha remachado.

González también ha aprovechado su presencia en el Congreso para dejar claro que él no está investigado por el caso Gürtel, ha sido interrogado por Fundescam a instancias del portavoz del PNV Mikel Legarda, quien le ha preguntado si tuvo algún indicio de que las donaciones de empresarios a la fundación del PP de Madrid se destinaran a financiar campañas electorales.

El expresidente ha contestado que entiende que ese dinero se utilizaría conforme a sus "fines fundacionales" y que no hubo "ninguna estructura opaca". "Yo he sido patrono de esa fundación, pero jamás he tenido responsabilidad en la gestión", ha afirmado, a la vez que ha dicho desconocer "quiénes son los donantes del PP".

En respuesta al portavoz de ERC Gabriel Rufián, González ha dicho desconocer la existencia de ninguna 'caja b' en el PP, ha reiterado que no ha participado en nada relativo a la financiación del partido y no ha querido contestar a si Aguirre sabía de sus actividades o las de Francisco Granados. "Pregúntele a ella, yo no lo sé", ha replicado, antes de negar que quiere proteger a nadie con su actitud.

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó se ha interesado por si González había denunciado a algún compañero de partido o de Gobierno. "Cuando he tenido conocimiento de que ha habido alguna acción delictiva lo he hecho si no, no. Es que yo no he conocido ninguna de esas circunstancias, no, me enteraba de lo que me tenía que enterar, de lo que no tenía que enterarme, no", ha respondido.

Respecto a si Aguirre se interesaba por los contratos de la Comunidad de Madrid, su sucesor ha indicado que quien ocupa la Presidencia de un gobierno "se puede enterar de muchas cosas, pero no se dedica a la gestión" y es "imposible" que se entere de "muchas cosas" relacionadas con la misma.

SE "MANCILLA" AL PP

La comparecencia de González ha concluido con la intervención del portavoz del PP, Carlos Rojas, quien ha vuelto ha denunciar que las conclusiones de la investigación ya están escritas y se utilizarán para desprestigiar a su partido. Además, ha acusado a la oposición de "jugar a la ruleta con el honor de algunas personas" y de "mancillar el nombre del PP sin rubor y con algarabía".

También ha pedido al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, que evite "espectáculos bochornosos" como el que, a su juicio, ha protagonizado Rufián, a quien el diputado de Nueva Canarias ha tenido que pedir que no entrara en debates con los miembros del PP, después de llamarles "palmeros" de González.

Quevedo no ha dado respuesta a ese comentario, pero sí ha recordado a Rojas que el objeto de la investigación que dirige es la supuesta financiación ilegal del PP y no la de otros partidos que ha mencionado el diputado 'popular'. "Si quiere montamos otra comisión, yo no tengo problema, pero esa no la presidiré", ha comentado Quevedo entre risas.