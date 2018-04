Sánchez pide a Rivera que apoye a Gabilondo para cerrar la etapa negra del PP

Madrid, 10 abr (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al de Cs, Albert Rivera, que apoye al portavoz socialista y exministro de Educación Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad Madrid y contribuya así a "cerrar la etapa negra de 25 años de gobierno del PP" en esa región. .

Convencido de que el exministro y exrector reúne todas las características necesarias para abrir un "nuevo tiempo" en Madrid y para representar a "todos" los madrileños al frente de un gobierno para el año que queda hasta las elecciones, Sánchez ha asegurado a Rivera que Gabilondo es una persona "intachable, independiente, con un currículum y un sello de ejemplaridad" que le avalan.

En los pasillos del Congreso, poco antes de participar en un homenaje a Carmen Chacón en el primer aniversario de su muerte, ha pedido también al vicesecretario de Comunicación del PP Pablo Casado que "aclare todos los extremos" sobre su máster y ha apuntado que, si lo hace, el PSOE "nada tiene que decir" y, que, si no lo hace, "cada uno que asuma su responsabilidad".

"Vamos a esperar esas aclaraciones y aportaciones. No estamos en plan Torquemada", ha afirmado el secretario general, para quien que Casado haya dicho que no recuerda si fue a clase "no contribuye" a unas buenas explicaciones.

Decidido en su comparecencia a no desviar la atención sobre la presidencia madrileña, Sánchez ha vuelto a tender la mano a Rivera para iniciar en Madrid el camino de la regeneración política en España.

"Estamos ante el fin de una época en la Comunidad de Madrid y le pido a Rivera que sea consecuente y coherente; si vamos a regenerar la vida política en este país empecemos por la Comunidad de Madrid, porque un nuevo escándalo de corrupción del PP en Madrid no se le puede resolver con más PP en Madrid", ha argumentado, tras recordar que solo se necesita un voto de Cs para que prospere la moción de censura contra Cifuentes, que ya cuenta con el apoyo de Podemos.