Carmena evita pronunciarse sobre Cifuentes porque solo habla del Ayuntamiento

Madrid, 10 abr (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha rechazado hoy hablar de la situación de la presidenta Cristina Cifuentes puesto que, ha dicho, ella solo habla de las cuestiones que afectan al Ayuntamiento y ya hay muchas otras personas que se han pronunciado al respecto.

Manuela Carmena ha respondido así en declaraciones a los periodistas cuando éstos le han preguntado si Cifuentes está legitimada para seguir al frente de la Comunidad después de las informaciones publicadas sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster.

"Ya me conocéis. Yo no hablo de temas que no sean del Ayuntamiento. De todo eso hay muchas personas que ya han dado su opinión, yo como alcaldesa creo que me debo centrar en hablar de los asuntos del Ayuntamiento", ha respondido Manuela Carmena.

Cuando los periodistas le han pedido que dé su opinión como "ciudadana", ha respondido: "Como ciudadana debo pensar que en este momento sobre todo soy alcaldesa".