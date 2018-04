Ciudadanos acusa a Ahora Madrid de no cumplir con sus promesas

Madrid, 10 abr (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado su nueva campaña, llamada #CarmenaNoCumple, con la que acusan al Gobierno municipal de Ahora Madrid de no cumplir sus promesas y con la que pretenden "que los madrileños sepan qué es lo que está pasando en sus barrios".

Villacís ha subrayado al "agotamiento que está sufriendo este equipo de Gobierno", ya que "los presupuestos van tarde y ni siquiera nos han dado un borrador" y no "están cumpliendo con la hoja de ruta que deberían seguir".

En la rueda de prensa, la portavoz de Cs también ha acusado a Ahora Madrid de "estar adjudicando contratos y creando una red clientelar" con la intención de "conseguir votos".

Villacís ha acusado también a Carmena de no cumplir los plazos de ejecución previstos en los presupuestos anteriores, "con 8 distritos que ni siquiera llegan al 30 % de las previsiones", siendo el más bajo Villaverde, "con solo un 17,8 % de inversión".

"Es vital explicar a los ciudadanos por qué se reduce la deuda, y es porque no se está cumpliendo con los vecinos, ni con los distritos ni con nada", ha afirmado.

"Con esta campaña -ha continuado- podremos explicar a los vecinos de Villaverde, por ejemplo, por qué no tienen una biblioteca".

Villacís ha asegurado que el Gobierno "intenta hacer ver que tiene un espíritu democrático, pero cuando tiene la oportunidad de demostrarlo cumpliendo los acuerdos del pleno no lo hace".

"En Tetuán, el 83 % de las iniciativas que han prosperado en el pleno no se han ejecutado", ha lamentado la portavoz, quien ha apuntado que, entre ellas, "están las cámaras de seguridad de Bellasvistas, que no les gustan y a pesar de que los vecinos las están demandando, no las van a instalar. ¿Es eso democracia?".