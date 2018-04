Bruselas dice que el tribunal alemán actúa conforme a las normas al rechazar la entrega de Puigdemont por rebelión

11/04/2018 - 14:43

La Comisión Europea ha explicado este miércoles que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha actuado conforme a las normas, en su decisión de rechazar la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión y por pedir más datos a la justicia española para valorar si es posible hacerlo por el de malversación.

BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha explicado este miércoles que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha actuado conforme a las normas, en su decisión de rechazar la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión y por pedir más datos a la justicia española para valorar si es posible hacerlo por el de malversación.

"Tendría que mirar los detalles, pero creo que las autoridades alemanas, en este caso, actúan en conformidad con las normas", ha asegurado en rueda de prensa la comisaria de Justicia, Vera Jourová, de la República Checa, al ser preguntada por la decisión judicial en Alemania sobre el expresidente catalán cuestiona el espíritu y la letra de la orden de detención y entrega europea y si cree que la cooperación judicial en estos casos debe mejorar.

"Mis expertos no me han anunciado o alertado sobre ninguna aplicación incorrecta de la orden de detención europea en Alemania", ha apostillado la comisaria.

Vera Jourov ha incidido en el "problema" para enviar reclusos a otros países en el marco de las órdenes de detención europeas por los "estándares bajos" en las prisiones "en algunos Estados miembro", aunque ha dejado claro que "esto es otra historia" y no es un problema de "Alemania contra España".

Jourová ha recalcado que "la Comisión no está planeando ampliar la lista de delitos criminales cubiertos por la orden de detención europea" para facilitar la extradición automática, entre los que no figura el delito de rebelión. "No tengo ninguna petición de este tipo de ningún Estado miembro", ha asegurado.

Jourová ha reconocido que esta cuestión de ampliar la lista de delitos se debatió "algo" el año pasado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "Pero en este momento este diálogo no se ha continuado", ha remachado.