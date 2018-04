Echenique afirma que la actividad de los CDR "es violencia y no es la manera de conseguir fines políticos"

12/04/2018 - 14:20

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado este jueves que la actividad de los Comités en Defensa de la República (CDR) en Cataluña "es violencia y no es la manera de conseguir fines políticos", aunque descarta en todo caso que sus protestas puedan ser consideradas actividades terroristas.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No es terrorismo, quiero ser muy claro", ha señalado en una entrevista con LaSexta recogida por Europa Press para incidir en que en España "desde la reforma de 2015 apoyada por el PP y el PSOE se ha hecho ley la doctrina de 'todo es terrorismo'" lo que supone "un torpedo en la línea de flotación de cualquier democracia moderna".

"Es violencia y creo que no es la manera de conseguir fines políticos. No defiendo este tipo de actuaciones, pero lo que evidentemente no es, es terrorismo", ha reiterado Echenique, para incidir en que calificarlo de este modo, a su juicio, "denota la debilidad del PP".