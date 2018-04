Errejón contradice a Espinar y condiciona su candidatura a que pueda presentarse con su equipo a las primarias

12/04/2018 - 14:17

Defiende que, para "hacer las cosas bien", necesita presentar "un proyecto entero" en el que cabeza y equipo "vayan de la mano"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, sólo contempla seguir adelante con su intención de liderar la candidatura de Podemos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2019 si el modelo de primarias le permite presentarse junto al equipo que está construyendo, es decir, si la votación del cabeza de cartel y el resto de la lista se produce de una vez, y no en dos tiempos, como pretende el líder autonómico del partido, Ramón Espinar.

En declaraciones a los medios en el Congreso, preguntado sobre la intención de la Ejecutiva regional de Podemos de celebrar primarias en dos tiempos --para elegir primero al candidato y ya más adelante el resto de la lista--, Errejón ha asegurado que "no contempla" esa modalidad porque "nunca" se ha hecho así en su partido. Así, ha confiado en poder llegar a un acuerdo para celebrar primarias en un tiempo.

"NO CONTEMPLO OTRA COSA"

"Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad, que es construir un proyecto, que es un proyecto entero. Asumo la responsabilidad y me pongo a trabajar. Estoy convencido de que va a haber acuerdo. No contemplo otra cosa", ha explicado el diputado madrileño.

El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid se reunió este miércoles de urgencia para abordar la crisis del Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes y estudiar un posible adelanto de las primarias. A este respecto, los dirigentes aprobaron celebrar primarias "lo antes posible", previsiblemente en mayo.

El secretario general autonómico, Ramón Espinar, afirmó en declaraciones a los medios tras en encuentro que se había acordado celebrar esas primarias "a dos tiempos". Sin embargo, fuentes del entorno de Errejón han explicado a Europa Press que no se votó el diseño concreto de las primarias y que la cuestión de los tiempos se dejó en el aire, y así lo ha afirmado el propio diputado.

"Eso no es una decisión, eso va a depender del acuerdo. Ayer lo que se hizo es dar un primer paso y fijar un plazo temporal. El cómo se realice, eso va a depender de los acuerdos a los que lleguemos", ha asegurado Errejón en declaraciones a los medios, antes de señalar que, no obstante, está convencido de que van a ser capaces de llegar a un acuerdo para "hacer las cosas bien".

"DE LA MANO" CON SU EQUIPO

"Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo, y como vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer las cosas bien y vamos a presentar un proyecto serio, y un proyecto serio es un proyecto en el que la persona que encabeza, el equipo, y los términos van juntos y van de la mano. Todos esos detalles están por acordarse, pero estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien", ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que para "hacer las cosas bien" deben ser capaces "de presentar una alternativa en serio, que le permita a la gente recuperar la confianza en que pueda haber cambio político en la Comunidad de Madrid", y que eso pasa por presentar "un proyecto integral que se hace cargo de todos los términos". "Estoy muy optimista al respecto. Estoy convencido de que va a haber acuerdo y que voy a liderar un proyecto íntegro", ha enfatizado.

Así, el diputado madrileño ha dado a entender este jueves que no está en sus planes seguir adelante con su candidatura si no puede concurrir a esas primarias con un proyecto "entero" y "serio", es decir, con el equipo que construya, aunque luego las votaciones puedan modificarlo, en función de los resultados finales, y así lo han confirmado las fuentes de su entorno consultadas.

QUIERE INTEGRAR A RUIZ-HUERTA Y ESPINAR

Eso sí, se ha mostrado dispuesto a integrar en su equipo tanto la portavoz en la Asamblea de Madrid y previsible rival, Lorena Ruiz-Huerta, cercana al sector anticapitalista, como al secretario general de Podemos en Madrid.

"Tengo toda la voluntad de que Lorena y Ramón encuentren en el proyecto que quiero liderar un espacio, un hueco. Liderar es incluir y no voy a tirar la toalla hasta el último momento. Si hay otros compañeros que quieren presentar otra propuesta, otro proyecto, están en su derecho. Yo quiero que tengan un hueco y los quiero en el equipo que quiero que me acompañe", ha afirmado.

En cuanto a la decisión de celebrar esas primarias "lo antes posible", previsiblemente en mayo, ha defendido que lo importante es hablar de "cómo restaurar la confianza en el Gobierno de la Comunidad de Madrid" y no de las cuestiones internas de Podemos.

Por ello, ha apostado por llegar "a un acuerdo "rápido" y "bien" sobre las primarias para zanjar esta cuestión y centrarse en construir un proyecto alternativo frente al "desmoronamiento del desgobierno del PP". "Hay que construir un proyecto de certeza que incluya a mucha gente", ha insistido.

"Hagamos las cosas bien, lleguemos a un acuerdo bien, lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer bien, porque estamos todos de acuerdo en lo fundamental. Hay que salir a ganar. En cuanto cerremos eso y hagamos que las bases se pronuncien, nos pondremos a trabajar para ofrecer una alternativa clara. Antes de eso, hay cosas más importantes. Siempre hay cosas más importantes que nosotros mismos", ha añadido.