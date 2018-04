Ábalos (PSOE) cree que falsear el CV está "mal" y refleja vanidad, pero no ve comparable el caso de Franco con Cifuentes

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este jueves que falsear el currículum vitae es algo que está "mal", que refleja cierta "vanidad", pero ve un sinsentido comparar el caso del líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco, con el presunto delito de falsedad documental cometido en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

"Lo que ha habido en el caso Cifuentes, más allá de la impostura, de mentir en sede parlamentaria, son las consecuencias que ha provocado con esa mentira, los daños que ha provocado a otros, el prestigio de esa universidad, la calidad de los títulos de los estudiantes, los daños a la carrera profesional de las personas que aparecen en las actas... no es comparable", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

A su juicio, "presumir" de algo que no se tiene puede llegar a estar "muy mal", pero es "un tema de vanidad" que no va más allá en tanto en cuanto esa mentira no tenga consecuencias "frente a terceros", como sí las ha tenido el máster fraudulento de Cifuentes.

Bajo su punto de vista, recuperar ahora las fichas de Franco durante dos legislaturas en la Asamblea de Madrid, en las que figuraba como licenciado en Matemáticas cuando realmente no terminó esos estudios, sino los de Derecho, aunque ejerció durante unos años como profesor de apoyo de Matemáticas, forma parte de un intento de "buscar coartadas" para que no se produzca un cambio de gobierno en Madrid.