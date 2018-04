Iglesias anima a Franco a explicarse porque no concibe que un político haga el ridículo de poner un título que no tenga

12/04/2018 - 17:28

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que es el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, quien debe "aclarar" la polémica que afecta a su currículum, aunque ha señalado que no tiene por qué "desconfiar de su palabra" pues no "concibe" que un dirigente político "haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por las informaciones publicadas este jueves por Okdiario, que revelan que la ficha de Franco como diputado en la Asamblea madrileña durante dos legislaturas consecutivas (entre 1995 y 2003) le presentaba como licenciado en Matemáticas, un título del que no dispone aunque haya ejercido como profesor de esta materia.

"No tengo por qué desconfiar de su palabra. Digo yo que si este señor es licenciando en matemáticas, lo habrá puesto, y que si no es licenciado, no lo habrá puesto. No concibo que un dirigente político haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene", ha afirmado.

Al ser repreguntado al respecto, Iglesias ha señalado que, en todo caso, debe ser Franco quien aclare los detalles de su currículo. "Pregúntenselo a él, pregúntenle que aclare si es o no licenciado en matemáticas, o lo fue durante un tiempo y luego lo dejó de ser", ha apostillado.

En este punto, ha aprovechado para recordar el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "Esto parece que le ha ocurrido a Cifuentes, que durante un tiempo ha sido máster y ahora puede dejar de serlo. Pero pregúntenselo a los interesados", ha añadido.