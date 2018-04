Delegada Gobierno Baleares: "Crear una policía autonómica es un disparate"

13/04/2018 - 14:01

La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha asegurado este viernes que la propuesta de crear un cuerpo de policía autonómico que se ha aprobado en el Consell de Mallorca "es una propuesta equivocada, totalmente alejada a las necesidades reales de seguridad de nuestras Islas y del conjunto de España, y que podría incluso ir en contra de la efectividad policial".

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Salom ha destacado "todo el apoyo a unos grandes profesionales como son los policías nacionales y guardias civiles, gente extraordinaria que dedica mañana, tarde y noche a intentar garantizar la seguridad".

Además, ha considerado que "no hace falta para nada" crear en Baleares una policía autonómica. "El mundo no va por aquí, estamos creando una Europa unida, donde coordinamos nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otras policías europeas, compartiendo información y estrategias para hacer frente a amenazas comunes como el fanatismo islamista, el narcotráfico, la trata de seres humanos, etc. También en coordinación con las policías locales en busca de un beneficio común", ha declarado.

Según su opinión, "una policía autonómica crearía una disfunción" ya que "el nacionalismo no traerá nada bueno para Baleares en materia de seguridad".

En este sentido, apuesta por "seguir el camino marcado" y recuerda que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 crearon 5.200 plazas nuevas de Policía Nacional y Guardia Civil, y que los de 2018 prevén otras 5.100 plazas nuevas, "además de la equiparación salarial con otros cuerpos". Esto, según ha dicho, "se traducirá en la llegada de más policías nacionales y guardias civiles a las plantillas fijas de las Islas, que tendrán mejores sueldos, mejoras de material y nuevos medios técnicos. El camino va por aquí, no por crear una policía autonómica", ha zanjado.