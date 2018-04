Mattarella decidirá en próximos días sobre el Gobierno ante el inmovilismo político

Roma, 13 abr (EFE).- El jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, lanzó hoy un ultimátum a las fuerzas políticas para que lleguen a un acuerdo en los próximos días o tomará una decisión personal ante la "urgencia" de formar un Gobierno.

La segunda ronda de consultas que celebró ayer y hoy Mattarella para llegar a una solución, tras la fragmentación política salida de las urnas que impide que se cree una mayoría en el Parlamento, concluyó al igual que la primera con el total inmovilismo de los partidos políticos.

"Es evidente que las conversaciones entre los partidos políticos para dar una mayoría en el Parlamento que apoye a un Gobierno no han progresado", constató Mattarella ante los periodistas tras reunirse hoy con los presidentes de la Cámara de los diputados y el Senado y el ex jefe de Estado Giorgio Napolitano.

Por ello y ante las próximas obligaciones europeas y el aumento de la tensión en Siria, el presidente de la República afirmó que es urgente que el país tenga un Gobierno "con plenas funciones".

"Esperaré algunos días y valoraré cómo proceder para salir del estancamiento que se ha creado", agregó.

Han pasado 40 días desde las elecciones, se han celebrado dos rondas de consultas con el jefe de Estado y ninguna de las fuerzas políticas ha cedido en ninguna de sus reivindicaciones.

La coalición de derechas, formada por la Liga Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia, reivindicó de nuevo ante Mattarella su derecho a gobernar, pero para ello necesita apoyos.

Pero la segunda fuerza política más votada, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) rechazó e nuevo sentarse a negociar un Gobierno en el que se encuentre Forza Italia y su adversario histórico, Silvio Berlusconi.

El veto del M5S al exCavaliere se ha convertido en el escollo para que se pueda llegar a un acuerdo.

Mientras tanto el Partido Demócrata (PD), el gran perdedor en las elecciones, ha elegido, por el momento, no apoyar a ningún Gobierno y asegurar que su papel será el de estar en la oposición.

En estos días, Mattarella tendrá que esperar a que o el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ceda a las pretensiones del M5S y destruya la colación o a que los "grillinos" den un paso atrás y acepten la presencia de Berlusconi.

El tres veces mandatario ya dejó claro ayer en su teatral intervención tras la reunión con Mattarella lo que piensa del partido fundado por el cómico Beppe Grillo y que no piensa quitarse de en medio: "Hay que diferenciar entre los verdaderos demócratas de quienes no conocen ni el A, B, C de la democracia".

"Volveré a pedir a todos que sean responsables. Hay dos vetos contrapuestos del M5S y de Forza Italia y si se continua así, si continúan así, los italianos se van a cansar y también me cansaré yo. O lo dejan o se vota", afirmó hoy el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini.

Ante este estancamiento tocará decidir a Mattarella que tiene varias opciones como enseña la historia de la política italiana.

Entre ellas, los medios italianos hablan de que la más probable sería que el jefe de Estado se decante por elegir una figura política, que podría ser la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, para comenzar una "exploración" sobre cómo crear consensos entre las dos fuerzas políticas.

Por el momento, Salvini expresó tras la palabras de Mattarella su total contrariedad al nombramiento de una personalidad que vaya "a la caza" transversal de escaños para conseguir una mayoría y reiteró que el Gobierno debe respetar el resultado expresado por los italianos.

Pesa sobre la decisión urgente de crear un Gobierno además de las obligaciones europeas, la política internacional y la posible intervención militar en Siria de Estados Unidos y el apoyo o no por parte de Italia a esta operación, además de que algunas de las bases de la OTAN más cercanas a la zona de conflicto se encuentran en suelo italiano.