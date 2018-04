Podemos cree que es "evidente" que el dirigente gallego que infló su currículum tenía que dimitir: "Somos ejemplares"

13/04/2018 - 14:31

La portavoz de Podemos en el Congreso y 'número dos' del partido, Irene Montero, ha asegurado este viernes que es "evidente" que el ya ex secretario de Organización gallego Juan Merlo tenía que dimitir por inflar su currículum, porque en su partido, cuando cometen "un error", lo "reconocen" y actúan de forma "ejemplar".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por la decisión de Merlo de renunciar a su acta parlamentaria y a sus responsabilidades en la organización 'morada', después de que se haya desvelado que en su currículum figuraba que tenía era ingeniero cuando no se había licenciado en esta disciplina.

"Es una persona que empezó la carrera y se formó, pero no pudo terminarla porque tenía que ayudar a la familia y tuvo que abandonar los estudios. Pero si aparecían los estudios y no lo hizo, ha tenido que hacer lo que era evidente. Lo ha hecho rápido y con un sentimiento muy humano diciendo que no debería haberlo hecho", ha explicado Montero.

A su juicio, esta forma de actuar demuestra que Podemos es "un partido diferente que hace las cosas diferente". "Somos ejemplares porque cuando cometemos un error lo reconocemos", ha enfatizado la portavoz parlamentaria.