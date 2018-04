AMPL. El Gobierno dice que no hay que actuar por impulso en el caso Cifuentes pero ve capital la estabilidad en Madrid

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que no hay que actuar con la "cabeza caliente" ni dejarse "llevar por los impulsos" en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sino que hay que esperar al fin del resultado de la investigación. Sin embargo, ha admitido que la estabilidad en esta comunidad es un "factor capital".

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el grueso de las preguntas de los periodistas han estado centradas en la polémica del máster que la dirigente madrileña dice haber realizado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo mantiene la misma posición que la pasada semana, ya que, según ha añadido, hay que esperar a que la universidad "haga su trabajo" y conocer "cuáles son las conclusiones" de la investigación. Ha recordado también que el asunto está igualmente en manos de la Fiscalía, que también dará unos resultados.

Preguntado expresamente si la presidenta de la Comunidad de Madrid debe o no dimitir, Méndez de Vigo ha indicado que son los partidos políticos "los que tienen que decidir lo que hay que hacer". Eso sí, ha admitido que en el plano económico Madrid representa un sector importante y, por lo tanto, la estabilidad en esta comunidad es un "factor capital".

Y la responsabilidad de esas estabilidad recae también en Ciudadanos, ha apuntado Ménde zde Vigo, porque mantiene un acuerdo de legislatura con el Gobierno de Cristina Cifuentes y los resultados en la marcha de la Comunidad son "enormemente positivos".

El partido naranja tendrá que "responder ante los madrileños" por tanto si apuesta por la estabilidad o prefiere "dar el gobierno a otras fuerzas políticas", ha apuntado Méndez de Vigo, aludiendo a la moción de censura presentada por el PSOE contra la presidenta madrileña.

El portavoz no ha querido interpretar si la posición de Ciudadanos en este caso herosiona las relaciones a escala nacional, con el Gobierno de Rajoy. El líder de ese partido, Albert Rivera, afirmó hace unos días que Rajoy podía "suicidarse políticamente" si mantenía a Cifuentes, pero Méndez de Vigo no ha querido interpretarlas. "El responsable de unas declaraciones es quien las pronuncia", ha dicho.

En la rueda de prensa y ante las preguntas sucesivas, el portavoz no ha querido dar la opinión del Gobierno sobre si Cifuentes debe dimitir o no y se ha agarrado una y otra vez al criterio de que las investigaciones en marcha decidirán el futuro. Es una posición llena de "sentido común", según Méndez de Vigo.

Lo que sí ha reivindicado el portavoz es que todos los currículos manipulados tengan "igualdad de trato". "Veo en unos casos que algunos se rasgan las vestiduras y otros tienen a disculpar con excusas una atribución de títulos que no se tienen", ha apuntado. Pero no ha querido opinar sobre la "proliferación extraña" de méritos académicos: "Me cuesta pronunciarme sobre lo que hacen los demás".