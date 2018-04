Gobierno recomienda al Parlament que atienda a sus letrados y no se querelle contra Llarena: evitará "disgustos"

13/04/2018 - 15:16

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha recomendado al Parlamento de Cataluña que haga caso a sus letrados cuando apuntan que una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría no ser legal y que no lleven a cabo esta medida, para evitar "disgustos".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Que no digan luego que no sabían las consecuencias", ha dicho el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Méndez de Vigo no ha podido precisar ya si el Ejecutivo dará algún paso contra la decisión de la Mesa del Parlament de querellarse, pero ha animado al legislativo catalán a no tomar una medida "que puede acarrear algún disgusto a quien la toma".

Méndez de Vigo ha explicado que los letrados han informado a la Mesa de que un recurso como el que se plantea correspondería presentarlo en todo caso a los grupos o partidos del Parlament, no a la institución. "Alertaba de que podía significar malversación de fondos públicos, además de otros delitos", ha argumentado el portavoz.

Ha añadido que los letrados están para que se atienda su criterio y que es lo que debería hacer el legislativo catalán. "Se lo han advertido con claridad", ha recalcado.

La Mesa del Parlament ha aprobado este viernes que la cámara se querelle contra el juez Llarena por presunta prevaricación al negarse a dejar acudir al pleno de investidura al candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez. Fuentes parlamentarias han explicado que la decisión se ha tomado con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara, y a propuesta del presidente de la institución, Roger Torrent.

CONTINUAR ASÍ "MUCHO TIEMPO"

El ministro y portavoz del Gobierno ha insistido una vez más en que es necesario que Torrent presente un candidato con posibilidades legales de ser investido presidente de la Generalitat. Si se repiten las propuestas de personas que no cumplen los requisitos ya establecidos por el Tribunal Constitucional la situación se puede prolongar "mucho tiempo". "La sensación que tengo es que desde el 21 de diciembre (fecha de las elecciones autonómicas) la situación no ha cambiado", ha dicho.

En cuanto a la situación de Carles Puigdemont en Alemania, el ministro ha querido dejar claro que no ha sido "exonerado" de ninguno de los delitos por los que se dictó la euroorden contra él, por lo que ha pedido esperar a que termine el procedimiento. "No hay que aventurar, veremos qué pasa", ha concluido.