Ábalos (PSOE) ve cada vez más cerca la repetición de elecciones en Cataluña y critica la falta de acción de Cs

13/04/2018 - 15:54

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ve "cada vez más cerca" la posibilidad de que se repitan las elecciones en Cataluña debido a la insistencia del independentismo en plantear candidatos "inviables" a la investidura y ha criticado la falta de iniciativa del partido que ganó los últimos comicios, Ciudadanos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos ha lamentado el repliegue de las posiciones más "realistas" dentro del independentismo en favor de las tesis más radicales que defiende el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que mantiene una estrategia encaminada a repetir las elecciones para mantener el conflicto con el Estado para forzar a éste a negociar.

Ábalos ha tildado de "totalmente desafortunada" la decisión de la Mesa del Parlament de querellarse contra el juez del Tribunal Supremo que lleva la causa del 'procés', Pablo Llarena, y ha avisado a los independentistas de que los socialistas no van a "plantear ninguna duda sobre el funcionamiento de la justicia" porque creen en la división de poderes.

Pero Ábalos también ha cargado contra la actitud del Gobierno y de Ciudadanos en la crisis en Cataluña. A los primeros les ha criticado su pasividad por haber abandonado "hace tiempo toda iniciativa política" y por carecer de "toda interlocución" con las fuerzas independentistas.

CIUDADANOS DECEPCIONA

A Ciudadanos le ha afeado que no haya tomado ninguna iniciativa pese a haber sido la fuerza más votada. Ábalos no ha querido decir qué acciones debería emprender la líder 'naranja', Inés Arrimadas, pero ha alertado de que "si no sabe qué hacer, ¡peligro!". Y en su opinión, Ciudadanos en Cataluña no ha hecho otra cosa "sino decepcionar" desde los comicios del 21 de diciembre.

Los socialistas, en cambio, están convencidos de que en Cataluña se necesita "un nuevo acuerdo que permita seguir conviviendo a diversas identidades" y para llegar a eso, es preciso "un requisito fundamental, hablar", que no es la actitud que está teniendo el Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega a abordar una reforma constitucional.

Ábalos ha contrapuesto esa actitud a la del PSC que, pese a haber quedado cuarta fuerza, es la que más iniciativas plantea en busca de soluciones y la que mantiene interlocución con todos los partidos. Aunque la decisión no compete a Ferraz, dado que el PSC es un partido autónomo, el secretario de Organización ha querido manifestar su apoyo personal a Miquel Iceta como candidato.