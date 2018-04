Compromís exige al Gobierno suspender la venta de armas a Arabia Saudí: "No se puede anteponer el amiguismo"

13/04/2018 - 17:34

Compromís ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que embargue la venta de armas a Arabia Saudí, en consonancia con la resolución, no vinculante, aprobada por el Pleno del Parlamento europeo el pasado mes de noviembre. "No puede anteponer el amiguismo al cumplimiento de la ley", enfatiza.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, firmada por los diputados Marta Sorlí y Enric Bataller, llega un día después de que España cerrara la venta de cinco corbetas con el régimen saudí, en el marco de la visita realizada a nuestro país por el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.

La formación valenciana subraya que la legislación señala que España no autorizará la venta de armas a aquellos países en los que existan indicios racionales de que puedan ser utilizadas "con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de derechos humanos", así como en acciones que "perturben la paz, la seguridad o la estabilidad".

PROTOCOLOS DE VIGILANCIA

No obstante, Compromís resalta que consultoras independientes y diversas ONG han alertado de la presencia de armas españolas en la guerra de Yemen, un conflicto que enfrenta a una coalición de países liderada por Arabia Saudí con las fuerzas rebeldes hutíes.

"El Gobierno no puede anteponer el amiguismo al cumplimiento de la ley", ha afirmado Bataller, quien ha urgido al Ministerio de Defensa a poner en marcha protocolos de seguimiento y vigilancia para controlar el destino final de las armas con sello español, y ha aprovechado para condenar que el Gobierno destine más dinero a Defensa que al fomento del empleo o a servicios sociales.

Aunque el pasado septiembre la Comisión de Defensa rechazó vetar la venta de armas a Irak y a Arabia Saudí, el debate tuvo lugar antes de que la Eurocámara volviera a instar a los 28 a imponer el embargo.Alemania, Suecia o Bélgica son algunos de los Estados miembros que ya han adoptado la medida ante el incumplimiento del país con los criterios europeos de exportación.